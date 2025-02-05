СМИ: Лукашиста из Гомеля будут судить за сексуальное насилие

СМИ: Лукашиста из Гомеля будут судить за сексуальное насилие1
- 5.02.2025, 16:40
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Процесс будет закрытым.
В суде Железнодорожного района Гомеля 6 февраля начнут рассматривать дело Олега Сахина.
Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (ст. 167 ч. 3 УК). Процесс будет закрытым, подробности дела неизвестны.
Часть 3 статьи 167 предъявляется за «действия, совершённые в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия». За это грозит от восьми до пятнадцати лет.
Мужчина, обвиняемый по этому делу, как выяснил «Флагшток», работал в Гомельском государственном колледже бытового обслуживания. На странице колледжа в соцсетях остались упоминания Сахина как автора текстов о воспитательной работе с учащимися. Преимущественно он писал о так называемом «патриотическом воспитании».
Также мужчина писал отчёты об участии молодежи колледжа в идеологических мероприятиях. Последний из них опубликован 18 сентября, он рассказывает о праздновании «Дня народного единства». После этого имя Сахина в паблике колледжа не упоминается, свои страницы в соцсети он также не обновлял. В информации о себе Сахин упоминал, что женат и работает в колледже бытового обслуживания.