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Украина вернула из российского плена 150 защитников

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  • 5.02.2025, 16:45
  • 1,998
Украина вернула из российского плена 150 защитников

Некоторые находились в плену более двух лет.

Украина вернула из российского плена 150 воинов. Об этом 5 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский:

— Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.

Некоторые из украинских защитников находились в плену более двух лет:

— И сегодня для них и их родных — день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных.

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