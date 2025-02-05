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Белорусы сделали чебуреки трендом среди поляков

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  • 5.02.2025, 17:00
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Белорусы сделали чебуреки трендом среди поляков

Начинали с фудтрака, а теперь открыли точку в торговом центре.

Полина и Игорь в мае 2024 года открыли в польском Белостоке фудтрак, где готовили чебуреки. Их рецепты быстро завоевали популярность, и спустя девять месяцев супругам удалось «уйти с улицы» и открыть точку в одном из главных торговых центров города. О бизнесе на чебуреках и о том, чем их продукт полюбился полякам, белорусы рассказали MOST.

Полина из Светлогорска, а Игорь из Бобруйска. Молодые люди познакомились в 2020 году в социальных сетях. Встретились — и через два месяца поженились. Переехали жить в Минск, а через год — в Одессу. В Украине белорусы прожили почти полгода. А после начала войны, как и многие украинцы, бежали в Польшу. Решили осесть в приграничном Белостоке, где их приютил друг.

В фудтрак Полина и Игорь вложили 50 тысяч злотых (12,4 тысячи долларов). Расположили его в проходном месте — вблизи автовокзала — и быстро привлекли внимание местных жителей: для поляков их чебуреки были новым, но понятным вкусом, а для белорусов проект стал возможностью вспомнить дом.

В первые месяцы пара продавала по 150 чебуреков в день, но со временем интерес к продукту немного снизился. Несмотря на это, бизнес оставался прибыльным. Некоторое время спустя белорусы запустили доставку — и это позволило компенсировать сезонное падение продаж. Вложенные в бизнес деньги Полина и Игорь сумели окупить за три месяца.

— Это было несложно, потому что мы работали сами, без сотрудников. Это позволило сильно сэкономить, — рассказывает Полина.

700 чебуреков в день

Осенью, когда похолодало, белорусы стали искать помещение. Подходящий вариант нашелся быстро: сдавалась точка в торговом центре Galeria Jurowiecka, где расположен один из крупнейших фудкортов Белостока.

Белорусы открылись там в начале февраля, и уже в первый день работы продажи побили рекорды.

— По ощущениям, полгорода съехалось, — смеется Полина. — Мы начали принимать заказы еще до открытия, и как только дверь открылась, начался просто нон-стоп. Включился режим робота — просто делаешь, делаешь, делаешь!

За день пара продала около 700 чебуреков — это стало их лучшим результатом.

Полина и Игорь говорят, что многие жители Белостока, приходя к ним впервые, даже не знают, что такое чебуреки, но после первой покупки часто возвращаются.

— Мы из общепита, знаем, как со временем меняется качество продукта, — объясняет Полина. — Мы постоянно держим стандарт, и, кажется, люди это ценят.

Добавили в меню драники и пельмени

Аренда в торговом центре оказалась ненамного дороже, чем место на парковке у вокзала, а поток клиентов — значительно выше. В меню теперь появились белорусские драники и пельмени. Это позволило расширить аудиторию.

Игорь с самого начала понимал, что проект будет расти, и уже задумывается о расширении и франшизе.

— Если будем продолжать так же, то скоро возьмем сотрудников, — говорит он. — Чебурек — не очень сложный продукт. Я повар, меня обучали — и я обучу. Я понимал, что мы придем к расширению.

Залог успеха, считает Игорь, в упорстве и стремлении.

— Я бы посоветовал всем, кто хочет себя попробовать в гастрономии в Польше, обязательно терпения и много работать. Удачно выбрать нишу и постоянно думать о продукте. Нужно не бояться и действовать.

Фургон, в котором начинали свой бизнес белорусы, теперь пустует, так что они теперь готовы продать его за 17 тысяч злотых (4,2 тысячи долларов). Говорят, новый такой обойдется в 50 тысяч злотых.

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