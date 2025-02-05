Третий крупный российский НПЗ остановил работу 1 5.02.2025, 17:09

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Завод остановил работу после удара украинского БПЛА.

Череда атак украинских беспилотников на российские регионы в начале 2025 года парализовала работу еще одного крупного нефтеперерабатывающего завода.

Волгоградский НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших в России и является главным поставщиком топлива для Южного федерального округа, остановил работу из-за удара дрона 3 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате пожара на заводе могли получить повреждения одна из установок первичной переработки нефти, а также железнодорожная эстакада налива нефтепродутов. Ремонтные работы на поврежденных участках могут занять один-полтора месяца, хотя частичное возобновление переработки возможно в ближайшее время, уточнил один из источников.

Выпускающий 4% всего бензина в России и 7% — дизтоплива, Волгоградский НПЗ стал третьим заводом за последние недели, остановившим выпуск топлива из-за ударов ВСУ. 24 января отгрузки прекратил Рязанский НПЗ «Роснефти», снабающий топливо в том числе московский регион. Пожар на заводе затронул установку гидроочистки авиакеросина и эстакаду налива.

4 февраля стало известно, что производство топлива прекратил Астраханский ГПЗ «Газпрома», который помимо синтетических материалов и серы для выпускает бензин и дизтопливо. На заводе сгорела установка переработки стабильного конденсата, а на ее ремонт, по данным источников Reuters, уйдет не меньше трех месяцев.

В прошлом году под налеты БПЛА попали не менее 15 крупных НПЗ, в том числе Волгоградский НПЗ «Лукойла», Омский НПЗ, Славянский и Новошахтинский НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Туапсе. В результате объемы переработки нефти в стране упали до 12-летнего минимума — 267 млн тонн, а экспорт нефтепродуктов просел на 9%, до 62 млн тонн. За год, по подсчетам Reuters, российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом.

По данным Минэнерго РФ, выпуск бензина за год просел на 6,4%, а дизтоплива — на 7,4%.

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