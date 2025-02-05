закрыть
5 февраля 2025, среда, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третий крупный российский НПЗ остановил работу

1
  • 5.02.2025, 17:09
  • 1,788
Третий крупный российский НПЗ остановил работу

Завод остановил работу после удара украинского БПЛА.

Череда атак украинских беспилотников на российские регионы в начале 2025 года парализовала работу еще одного крупного нефтеперерабатывающего завода.

Волгоградский НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших в России и является главным поставщиком топлива для Южного федерального округа, остановил работу из-за удара дрона 3 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате пожара на заводе могли получить повреждения одна из установок первичной переработки нефти, а также железнодорожная эстакада налива нефтепродутов. Ремонтные работы на поврежденных участках могут занять один-полтора месяца, хотя частичное возобновление переработки возможно в ближайшее время, уточнил один из источников.

Выпускающий 4% всего бензина в России и 7% — дизтоплива, Волгоградский НПЗ стал третьим заводом за последние недели, остановившим выпуск топлива из-за ударов ВСУ. 24 января отгрузки прекратил Рязанский НПЗ «Роснефти», снабающий топливо в том числе московский регион. Пожар на заводе затронул установку гидроочистки авиакеросина и эстакаду налива.

4 февраля стало известно, что производство топлива прекратил Астраханский ГПЗ «Газпрома», который помимо синтетических материалов и серы для выпускает бензин и дизтопливо. На заводе сгорела установка переработки стабильного конденсата, а на ее ремонт, по данным источников Reuters, уйдет не меньше трех месяцев.

В прошлом году под налеты БПЛА попали не менее 15 крупных НПЗ, в том числе Волгоградский НПЗ «Лукойла», Омский НПЗ, Славянский и Новошахтинский НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Туапсе. В результате объемы переработки нефти в стране упали до 12-летнего минимума — 267 млн тонн, а экспорт нефтепродуктов просел на 9%, до 62 млн тонн. За год, по подсчетам Reuters, российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом.

По данным Минэнерго РФ, выпуск бензина за год просел на 6,4%, а дизтоплива — на 7,4%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип