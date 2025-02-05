Норвежские F-35 перехватили бомбардировочную авиационную группу РФ 5.02.2025, 17:22

Российские Су-27 приблизились к воздушному пространству НАТО на Крайнем Севере.

Два истребителя F-35 Королевских ВВС Норвегии 4 февраля поднялись в воздух, когда два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-27 приблизились к воздушному пространству НАТО на Крайнем Севере.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования НАТО, сообщает «Европейская правда».

Норвежские пилоты F-35 быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты, держась на безопасном расстоянии, что позволило им внимательно следить за их передвижением. Передовые возможности F-35 позволили им собрать важную информацию и гарантировать, что российские самолеты не нарушат воздушное пространство НАТО.

«Наша миссия быстрого реагирования на Крайнем Севере важна для нашей национальной обороны и коллективной безопасности НАТО.

Способность к быстрому реагированию обеспечивает безопасность нашего воздушного пространства и подчеркивает силу наших союзнических сил в поддержании мира и стабильности», – заявил генерал-майор Ойвинд Ганнеруд, главнокомандующий ВВС Норвегии.

В Воздушном командовании Альянса отмечают, что такие перехваты подчеркивают важность миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Способность выявлять, перехватывать и отслеживать потенциальные угрозы имеет решающее значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Это предполагает постоянное присутствие и готовность истребителей, которые могут быть подняты в воздух для реагирования на потенциальную потерю связи, нарушение воздушного пространства или деятельность, которая не соответствует международному авиационному праву.

Патрулирование воздушного пространства НАТО – это миссия коллективной обороны мирного времени, направленная на обеспечение целостности и безопасности воздушного пространства Альянса.

На Крайнем Севере и в Арктике эта миссия приобретает особое значение из-за уникальных географических и геополитических характеристик региона.

«Сочетание военных интересов, технологического прогресса и климатических изменений указывает на то, что Крайний Север становится все более конкурентным регионом, а изменчивая среда безопасности потребует тщательной навигации.

НАТО продолжает готовить Альянс к вызовам настоящего и будущего для развития и сохранения решающего военного преимущества НАТО, в том числе в Арктическом регионе», – говорится в сообщении.

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