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Популярный белорусский банк ввел изменения по снятию наличных с иностранных карт

  • 5.02.2025, 17:49
  • 1,742
Популярный белорусский банк ввел изменения по снятию наличных с иностранных карт

В некоторых случаях придется обратиться в кассу банка.

В пресс-службе «Беларусбанка» сообщили о продлении запрета на снятие наличных в банкоматах. Речь идёт о картах, которые выпущены за пределами нашей страны (в Польше, России, ЕС и т.д.). Правда, если ещё в декабре максимальная сумма, которую можно было снять, составляла 995 рублей, то с 5 февраля лимит увеличили до 2058 рублей в месяц, пишет «Телеграф».

В финансовом учреждении объяснили, что изменения касаются суммы снятия наличных с использованием платёжных карточек, эмитированных банками-нерезидентами. Проще говоря, теперь банкоматы «Беларусбанка» не дадут снять больше 2058 рублей в месяц с «пластика», выпущенного за пределами нашей страны.

Чтобы снять сумму, превышающую данный лимит, можно обратиться в кассу банка с документом, удостоверяющим личность, добавили в учреждении. К слову, ещё в декабре максимально возможная сумма наличных для снятия была в два раза меньше и составляла 995 рублей. С чем связано её увеличение, в «Беларусбанке» не уточнили.

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