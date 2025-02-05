закрыть
5 февраля 2025, среда, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан передаст Украине помощь

10
  • 5.02.2025, 17:58
  • 5,428
Азербайджан передаст Украине помощь

Решение было принято после появления предварительного отчета о крушении самолета AZAL.

Азербайджан выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующий указ подписал президент страны Ильхам Алиев, документ размещен на сайте главы государства.

Выделенные средства направят на закупку и отправку на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, вчера Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета, сопроводив его фотографиями корпуса с множественными пробоинами. Согласно документу, специалисты зафиксировали многочисленные сквозные и несквозные повреждения различных размеров и форм, сосредоточенные в хвостовой части фюзеляжа, киле и стабилизаторе, а также на рулях высоты и направления. Подобные следы повреждений были обнаружены и на левом крыле, левом двигателе, а также на отдельных узлах и агрегатах воздушного судна.

Минтранс Азербайджана, в свою очередь, сообщил, что в день катастрофы в аэропорту Грозного был введен план «Ковер», однако диспетчер сообщил об этом уже после того, как самолет получил повреждения. «В 05:13:32 происходит потеря основных систем управления самолетом, а в 05:21:42 диспетчер-координатор сообщает Грозному об операции „Ковер“», — приводит Axar заявление министерства. В ведомстве также отметили, что потеря GPS-сигнала у лайнера произошла в воздушном пространстве над Грозным.

Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря в районе Актау. В результате катастрофы из 62 пассажиров и пяти членов экипажа погибли 38 человек. Сразу после трагедии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был сбит с земли в небе над Грозным. После повреждения экипаж запросил экстренную посадку, однако ни один российский аэропорт не предоставил разрешения на прием борта. В итоге экипаж принял решение следовать через Каспийское море в сторону Актау.

Через три дня после происшествия Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за «трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России». В ответ Алиев потребовал, чтобы Москва официально признала свою ответственность за случившееся.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип