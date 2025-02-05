Азербайджан передаст Украине помощь 10 5.02.2025, 17:58

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Решение было принято после появления предварительного отчета о крушении самолета AZAL.

Азербайджан выделил $1 млн на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующий указ подписал президент страны Ильхам Алиев, документ размещен на сайте главы государства.

Выделенные средства направят на закупку и отправку на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, вчера Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета, сопроводив его фотографиями корпуса с множественными пробоинами. Согласно документу, специалисты зафиксировали многочисленные сквозные и несквозные повреждения различных размеров и форм, сосредоточенные в хвостовой части фюзеляжа, киле и стабилизаторе, а также на рулях высоты и направления. Подобные следы повреждений были обнаружены и на левом крыле, левом двигателе, а также на отдельных узлах и агрегатах воздушного судна.

Минтранс Азербайджана, в свою очередь, сообщил, что в день катастрофы в аэропорту Грозного был введен план «Ковер», однако диспетчер сообщил об этом уже после того, как самолет получил повреждения. «В 05:13:32 происходит потеря основных систем управления самолетом, а в 05:21:42 диспетчер-координатор сообщает Грозному об операции „Ковер“», — приводит Axar заявление министерства. В ведомстве также отметили, что потеря GPS-сигнала у лайнера произошла в воздушном пространстве над Грозным.

Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря в районе Актау. В результате катастрофы из 62 пассажиров и пяти членов экипажа погибли 38 человек. Сразу после трагедии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был сбит с земли в небе над Грозным. После повреждения экипаж запросил экстренную посадку, однако ни один российский аэропорт не предоставил разрешения на прием борта. В итоге экипаж принял решение следовать через Каспийское море в сторону Актау.

Через три дня после происшествия Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за «трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России». В ответ Алиев потребовал, чтобы Москва официально признала свою ответственность за случившееся.

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