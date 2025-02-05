«Для себя решил, что потрачу только на что-то значимое» 7 5.02.2025, 18:04

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Белорус за десять лет накопил почти 30 килограмм монет.

Андрей начал копить монеты почти сразу после деноминации. Конкретной цели он не ставил, было просто интересно, сколько удастся отложить, пишет Onliner.

Белорус начал собирать монеты в 2016 году и так увлекся, что потратит их только сейчас, в 2025 году. Мужчина не ставил конкретную цель, какую сумму нужно накопить, но она вышла приличной.

«Собственно, я всегда откладывал мелочь, без какой-то цели накопить на что-то значимое, интересен сам процесс. В школе это были бумажные «зайчики», которые перед поступлением в вуз потратили с друзьями на развлечения и вкусности.

В университете откладывал мелочь с более конкретной целью: перед выпуском купить 5-литровый бочонок пива и чтобы одногруппники на нем оставили подписи и пожелания (так и получилось: бочонок был распит и подписи собраны, теперь стоит как сувенир)», — рассказал Андрей.

Сразу после деноминации и появления монет в 2016 году у Андрея начался новый челлендж. Сначала он собирал монеты по 2 рубля, а где-то через год начал копить и монеты 1 рубль.

«Опять же, глобальной цели сбора не было, но для себя так же решил, что потрачу только на что-то значимое. В декабре прошлого года мы с женой приобрели квартиру, пересчитали монеты и решили на них приобрести новую кухню, поэтому, к сожалению, скоро будем от них избавляться», — говорит белорус.

На сегодня монетами по 2 рубля Андрею удалось накопить 6032 рубля, монетами по 1 рублю — около 1800 рублей. В итоге получилось почти 8 тысяч, которые весят почти 30 кг.

«Изначально была одна небольшая копилка, собирали все в нее, потом, когда монеты перестали влезать, купили две жестяные копилки: одну поменьше для 1 рубля, вторую побольше для 2 рублей, и продолжили собирать уже раздельно», — делится Андрей.

Когда и эти копилки заполнились, жена подарила коллекционеру деревянный сундучок, в который переложили по 2 рубля, а монеты по 1 рублю сложили в трехлитровую банку.

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