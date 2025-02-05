Разведка Британии: Январь стал для России «черным» месяцем 2 5.02.2025, 18:20

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Хуже для оккупантов было только в декабря 2024-го.

Британская разведка констатировала, что январь 2025 года стал для России вторым худшим месяцем по потерям среди личного состава после декабря, и россияне ожидаемо и дальше будут терять в среднем более 1000 человек в день.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 5 февраля.

Разведка Британии по цифрам, которые приводит Генштаб ВСУ, констатировала, что январь 2025 года стал для россиян вторым худшим месяцем потерь личного состава (48 240 убитыми и ранеными), почти сравнявшись с рекордными показателями декабря 2024 года (48 640 убитыми и ранеными).

В среднем за день россияне теряли 1556 человек, если считать по статистике, приведенной Генштабом ВСУ (в декабре – 1570).

На данный момент потери российских военных с начала года вероятно превысили 50 тысяч человек, а с начала полномасштабной войны – 837 тысяч.

«Средние потери россиян в феврале 2025 года вероятно и дальше будут составлять более 1000 человек в день, отражая высокие темпы операций и наступательных действий РФ», – отмечают в обзоре.

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