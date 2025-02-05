В Беларуси выросло количество перевозок по завышенным тарифам 5.02.2025, 18:21

1,282

Речь о поездках в такси «от борта».

В Беларуси выросло количество перевозок по необоснованно завышенным тарифам. Речь о поездках в такси «от борта», сообщает Минтранс.

Тарифы на перевозки пассажиров в такси не регулируются государством. Однако пассажиру стоит обратить внимание на несколько моментов, чтобы не переплатить. В салоне машины на видном для пассажира месте должны быть визитка водителя, контакты перевозчика и все тарифы, в том числе за 1 км днем и ночью, за пределами города, стоимость посадки и простоя.

При заказе машины «от борта» нужно уточнить у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях. Это должна быть сумма, а не фразы в ответ на ваш вопрос: «по счетчику» или «по тарифам».

Тем временем в реестре такси уже более 20 тыс. автомобилей и свыше 26 тыс. водителей.

В январе этого года экономический суд Минской области привлек к административной ответственности за нелегальную работу трех перевозчиков. Штраф составил до 1260 рублей.

Требование о включении перевозчиков такси в реестр вступило в силу с 1 ноября 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com