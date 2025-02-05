В Беларуси выросло количество перевозок по завышенным тарифам
- 5.02.2025, 18:21
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Речь о поездках в такси «от борта».
В Беларуси выросло количество перевозок по необоснованно завышенным тарифам. Речь о поездках в такси «от борта», сообщает Минтранс.
Тарифы на перевозки пассажиров в такси не регулируются государством. Однако пассажиру стоит обратить внимание на несколько моментов, чтобы не переплатить. В салоне машины на видном для пассажира месте должны быть визитка водителя, контакты перевозчика и все тарифы, в том числе за 1 км днем и ночью, за пределами города, стоимость посадки и простоя.
При заказе машины «от борта» нужно уточнить у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях. Это должна быть сумма, а не фразы в ответ на ваш вопрос: «по счетчику» или «по тарифам».
Тем временем в реестре такси уже более 20 тыс. автомобилей и свыше 26 тыс. водителей.
В январе этого года экономический суд Минской области привлек к административной ответственности за нелегальную работу трех перевозчиков. Штраф составил до 1260 рублей.
Требование о включении перевозчиков такси в реестр вступило в силу с 1 ноября 2024 года.