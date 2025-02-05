Партия Санду лидирует перед парламентскими выборами в Молдове
- 5.02.2025, 18:40
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Но большинства у нее нет.
Четыре политические силы вошли бы в будущий парламент Республики Молдова, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье.
Об этом свидетельствуют данные «Социально-политического барометра – февраль 2025», представленные 5 февраля компанией IMAS, сообщает «Европейская правда».
Согласно социологическому исследованию, партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала бы 25,9%, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов – 21,7%, так называемый блок «Победа», правопреемник запрещенной партии «Шор» – 9,1%, «Наша партия» – 7,7% и новая партия Inima Moldovei бывшей руководительницы Гагаузии Ирины Влах – 4,1%.
Движение «Национальная альтернатива» во главе с Ионом Чебаном получило 2,1% от общей выборки в 1130 респондентов.
В случае респондентов, которые уже определились со своим выбором, результаты выглядели бы следующим образом: PAS – 33,6%, Блок коммунистов и социалистов – 28,2%, «Победа» – 11,8%, «Наша партия» – 10%, Inima Moldovei – 5,3%.
Следует отметить, что опрос не учитывает мнения жителей непризнанного Приднестровья и диаспоры.
Опрос проводился с 16 января по 1 февраля.