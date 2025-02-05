Какая погода будет в Беларуси 6 февраля
- 5.02.2025, 19:12
Гололедица и до -10°С.
Какая погода будет 6 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси 6 февраля будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западной половине Беларуси, пройдет небольшой снег, мокрый снег, а днем по крайнему западу с дождем. В отдельных районах страны будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3-8, при прояснениях до минус 10 градусов, а по западу 0-2 градуса со знаком минус. Днем температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов.