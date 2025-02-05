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Аргентина выходит из ВОЗ

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  • 5.02.2025, 19:30
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Аргентина выходит из ВОЗ

Ранее организацию покинули США.

В среду, 5 февраля, президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил спикер Мануэль Адорни на пресс-конференции, сообщает El Economista.

Он объяснил, что решение президента основывается на «глубоких разногласиях по управлению здравоохранением во время пандемии».

По его словам, страна не получает финансирование от ВОЗ и потому не потеряет деньги после выхода. Также это, как он утверждает, не отразится на качестве медицинских услуг.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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