Аргентина выходит из ВОЗ

Аргентина выходит из ВОЗ1
- 5.02.2025, 19:30
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Ранее организацию покинули США.
В среду, 5 февраля, президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения.
Об этом заявил спикер Мануэль Адорни на пресс-конференции, сообщает El Economista.
Он объяснил, что решение президента основывается на «глубоких разногласиях по управлению здравоохранением во время пандемии».
По его словам, страна не получает финансирование от ВОЗ и потому не потеряет деньги после выхода. Также это, как он утверждает, не отразится на качестве медицинских услуг.
21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).