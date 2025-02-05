В Минске заметили легендарного биатлониста Бьорндалена

В Минске заметили легендарного биатлониста Бьорндалена11
- 5.02.2025, 19:34
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Муж Домрачевой тренируется в Раубичах.
Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в данный момент находится в Минске.
Отметим, что супругой Бьорндалена является четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белоруска Дарья Домрачева.
С 15 по 23 февраля в Раубичах пройдет так называемый Кубок сильнейших спортсменов, в котором выступят лучшие российские и белорусские биатлонисты.
Бьерндален тренируется в Раубичах. Видео: Реальный Губер / Telegram pic.twitter.com/3hM6PnPkwI— Фото/Видео (@FotoVid81878667) February 5, 2025