В Минске заметили легендарного биатлониста Бьорндалена 11 5.02.2025, 19:34

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Уле-Эйнар Бьорндален

Муж Домрачевой тренируется в Раубичах.

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в данный момент находится в Минске.

Отметим, что супругой Бьорндалена является четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белоруска Дарья Домрачева.

С 15 по 23 февраля в Раубичах пройдет так называемый Кубок сильнейших спортсменов, в котором выступят лучшие российские и белорусские биатлонисты.

Бьерндален тренируется в Раубичах. Видео: Реальный Губер / Telegram pic.twitter.com/3hM6PnPkwI — Фото/Видео (@FotoVid81878667) February 5, 2025

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