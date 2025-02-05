закрыть
5 февраля 2025, среда, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске заметили легендарного биатлониста Бьорндалена

11
  • 5.02.2025, 19:34
  • 4,012
В Минске заметили легендарного биатлониста Бьорндалена
Уле-Эйнар Бьорндален

Муж Домрачевой тренируется в Раубичах.

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в данный момент находится в Минске.

Отметим, что супругой Бьорндалена является четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белоруска Дарья Домрачева.

С 15 по 23 февраля в Раубичах пройдет так называемый Кубок сильнейших спортсменов, в котором выступят лучшие российские и белорусские биатлонисты.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип