Президент Колумбии шокировал заявлением о кокаине 4 5.02.2025, 19:38

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Густаво Петро

Густаво Петро вызвал дебаты в стране.

Неоднозначное заявление сделал президент Густаво Петро в разгар беспрецедентного совета министров (его еще назвали «хаотическим»), состоявшегося в Каса-де-Нариньо, заседание которого по распоряжению президента транслировалось в прямом эфире.

В своей длинной речи, сообщает издание Semana, колумбийский президент вызвал дебаты в стране, прямо заявив, что «кокаин не более плох, чем виски».

Такая позиция главы государства уже вызвала волну комментариев в различных политических секторах страны, особенно по поводу борьбы правительства с наркотиками, поскольку, что любопытно, политика администрации Петро направлена на борьбу с нелегальной экономикой крупных наркоторговцев.

Он вызвал шок своим странным тезисом: «Этот бизнес можно было бы легко ликвидировать, если бы в мире легализовали кокаин. Он продавался бы как вино. Деньги пошли бы на то, чтобы дети, как это происходит сегодня, не пили вино, не употребляли алкоголь и не курили. В Колумбии мы более или менее преуспели в этом», - заявил Петро.

«Теперь вейперы, которые хуже сигарет, перехватывают инициативу, потому что они легальны. Так и кокаин запрещен, потому что его производят в Латинской Америке. А не потому, что он хуже виски. Так анализируют ученые. Кокаин не хуже виски. А то, что получили Соединенные Штаты, то есть фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не делают. Но он там есть, и против него не проводится никакой серьезной политики», - настаивал он.

И наконец, он утверждал: «Итак, они используют фентанил, чтобы добраться до Мексики. А фентанил оказался фармацевтическим препаратом североамериканских транснациональных корпораций, которые стали поставлять его для ведения бизнеса».

«И люди, которые употребляли его, стали зависимыми, потому что он вызывает сильнейшее привыкание и убивает. Так что теперь во всем «виноваты» мексиканцы», - отметил колумбийский лидер.

Производство и торговля кокаином считаются главной движущей силой почти 60-летнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибли более 450 тысяч человек и миллионы остались без домов.

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