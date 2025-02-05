закрыть
5 февраля 2025, среда, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Колумбии шокировал заявлением о кокаине

4
  • 5.02.2025, 19:38
  • 4,968
Президент Колумбии шокировал заявлением о кокаине
Густаво Петро

Густаво Петро вызвал дебаты в стране.

Неоднозначное заявление сделал президент Густаво Петро в разгар беспрецедентного совета министров (его еще назвали «хаотическим»), состоявшегося в Каса-де-Нариньо, заседание которого по распоряжению президента транслировалось в прямом эфире.

В своей длинной речи, сообщает издание Semana, колумбийский президент вызвал дебаты в стране, прямо заявив, что «кокаин не более плох, чем виски».

Такая позиция главы государства уже вызвала волну комментариев в различных политических секторах страны, особенно по поводу борьбы правительства с наркотиками, поскольку, что любопытно, политика администрации Петро направлена на борьбу с нелегальной экономикой крупных наркоторговцев.

Он вызвал шок своим странным тезисом: «Этот бизнес можно было бы легко ликвидировать, если бы в мире легализовали кокаин. Он продавался бы как вино. Деньги пошли бы на то, чтобы дети, как это происходит сегодня, не пили вино, не употребляли алкоголь и не курили. В Колумбии мы более или менее преуспели в этом», - заявил Петро.

«Теперь вейперы, которые хуже сигарет, перехватывают инициативу, потому что они легальны. Так и кокаин запрещен, потому что его производят в Латинской Америке. А не потому, что он хуже виски. Так анализируют ученые. Кокаин не хуже виски. А то, что получили Соединенные Штаты, то есть фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не делают. Но он там есть, и против него не проводится никакой серьезной политики», - настаивал он.

И наконец, он утверждал: «Итак, они используют фентанил, чтобы добраться до Мексики. А фентанил оказался фармацевтическим препаратом североамериканских транснациональных корпораций, которые стали поставлять его для ведения бизнеса».

«И люди, которые употребляли его, стали зависимыми, потому что он вызывает сильнейшее привыкание и убивает. Так что теперь во всем «виноваты» мексиканцы», - отметил колумбийский лидер.

Производство и торговля кокаином считаются главной движущей силой почти 60-летнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибли более 450 тысяч человек и миллионы остались без домов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип