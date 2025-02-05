Белорус сохранил архив прадеда и удивил им польских чиновников 3 5.02.2025, 19:50

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Столетние польские документы изменили его жизнь.

Семья из Беларуси — Настя, Дима и их дочери-двойняшки — с 2020 года жила на Бали. Но спустя три с половиной года белорусским эмигрантам пришлось покинуть солнечный остров и переехать в Польшу. В этой стране для легализации пригодилась семейная реликвия — документы прадеда Димы. Бумагам 100 лет, и даже польские чиновники, увидев их, не могли скрыть удивления. Этой историей эмигранты поделились на своём на YouTube-канале, заметил Most.

На канале белорусы рассказывают о жизни в эмиграции и делятся различными лайфхаками. Судя по видеороликам, в 2020 году семья Димы поехала зимовать на Бали и осталась там на три с половиной года. До этого год белорусы прожили в Польше. Их переезд с острова обратно в Европу был экстренным.

— Не таким, конечно, как у большинства людей за последние годы в Беларуси, но всё же… — объясняет блогер.

Правнук польского солдата

Дима родился в небольшом городе в западной части Беларуси. До 1939 года эта территория входила в состав Польши, и мужчина говорит, что он воспитывался в польских традициях.

Блогер рассказывает, что его прадед служил в польской армии, выступавшей против нападения Советского союза.

— И повезло моему прадеду, что он не был офицером, потому что нам всем известно, что случилось с офицерами, защищавшими Польшу от нападения Советского Союза. Их всех свезли в лагеря, а потом просто они были казнены — просто утилизация неугодных. Но какую-то большую часть польского войска распустили по домам. Вот мой прадед был таким простым солдатом, который вернулся, выжил и был вынужден жить уже на территории Советского союза.

«Документ выглядел как старинная карта сокровищ»

Семье белоруса удалось сохранить столетние архивные документы польского родственника. И когда Дима с семьёй оказались в Польше, они сыграли свою роль в получении вида на жительства. Он признаётся, что эти бумаги изменили его жизнь.

— Очень хорошо помню, когда впервые пришёл в ужонд (госорган. — Прим.) в Белостоке. Я принес довуд особисты (удостоверение личности. — Прим.), который датирован 1920 годом. Он выглядел как старинная карта сокровищ, которая потёртая, подпаленная…» — рассказывает белорус.

По словам блогера, работники ужонда Белостока, увидев такой архивный документ, сбежались из всех окошек, потому что это была «реально какая-то реликвия музейная».

Кроме удостоверения личности, в семье сохранились и другие документы, в том числе купчая на землю.

— Прадед был каким-то нормальным таким большим купцом, бизнесменом, которого, естественно, потом большевики раскулачивали. У него были огромные стопки купчих на землю, каких-то договоров, всё на польском. Этим бумагам 100 лет, и уже не все, конечно, даже прочитывалось», — говорит блогер.

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