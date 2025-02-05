Зеленский: Еще увидим, какие условия будут у РФ по Курской области 5.02.2025, 19:57

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Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о роли Курской операции.

В четверг, 6 февраля, будет полгода с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значении этого региона для России во время переговоров.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» в среду, 5 февраля.

«Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у «русских» к Украине по Курскому направлению», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что украинские силы стабильно держат ситуацию на Курщине. В то же время россияне несут большие потери.

«У них корейцы разбегаются, мы это видим», — отметил Зеленский.

Он также считает, что россияне в ближайшее время точно не смогут вытеснить украинские силы с территорий в Курской области.

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