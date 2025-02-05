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В Могилеве мужчина повис на балконе, спасаясь из полыхающей квартиры

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  • 5.02.2025, 20:02
  • 1,978
В Могилеве мужчина повис на балконе, спасаясь из полыхающей квартиры

Видео.

В ночь на 5 февраля в многоэтажном доме по улице Фатина в Могилеве случился пожар. Горела квартира на втором этаже, в которой проживали пенсионерка и ее взрослый сын, рассказали в МЧС.

Тревогу поднял местный участковый, который услышал, как выпала оконная рама, а после увидел дым.

К моменту приезда пожарных мужчина висел на руках на балконе, очевидно, рассчитывая спастись из полыхающей квартиры и привести помощь.

Работники МЧС благодаря лестнице вытащили жильца и его мать и потушили возгорание. Проводилась также эвакуация квартиры на третьем этаже.

В результате пожара никто не пострадал, хотя имуществу нанесен серьезный ущерб. Причину возгорания еще предстоит установить.

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