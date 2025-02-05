В Могилеве мужчина повис на балконе, спасаясь из полыхающей квартиры

В Могилеве мужчина повис на балконе, спасаясь из полыхающей квартиры1
- 5.02.2025, 20:02
- 1,978
Видео.
В ночь на 5 февраля в многоэтажном доме по улице Фатина в Могилеве случился пожар. Горела квартира на втором этаже, в которой проживали пенсионерка и ее взрослый сын, рассказали в МЧС.
Тревогу поднял местный участковый, который услышал, как выпала оконная рама, а после увидел дым.
К моменту приезда пожарных мужчина висел на руках на балконе, очевидно, рассчитывая спастись из полыхающей квартиры и привести помощь.
Работники МЧС благодаря лестнице вытащили жильца и его мать и потушили возгорание. Проводилась также эвакуация квартиры на третьем этаже.
В результате пожара никто не пострадал, хотя имуществу нанесен серьезный ущерб. Причину возгорания еще предстоит установить.