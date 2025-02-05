Названы самые популярные страны у белорусов
- 5.02.2025, 20:14
- 1,906
Рейтинг составил МТС.
МТС составил рейтинг направлений, куда белорусы ездили в прошлом году чаще всего. К слову, в число лидеров вошли и две новые страны.
По результатам года абоненты удвоили объем интернет-трафика в поездках за границу, а также стали чаще звонить в роуминге.
Так, исходя из данных голосового и интернет-роуминга, первые строчки заняли Россия, Польша, Литва и Турция.
Замыкает пятерку по объему интернет-трафика Китай, а по количеству звонков за границей – Грузия. Обе страны вытеснили Германию, которая до этого находилась на пятом месте рейтинга.
Если сравнивать с 2023 годом, объем трафика абонентов МТС за рубежом увеличился более чем в два раза и достиг почти 200 тыс. Гб.
Продолжительность звонков за границей выросла на 17%. А всего пользователи за год проговорили почти 7 млн минут.