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Названы самые популярные страны у белорусов

  • 5.02.2025, 20:14
  • 1,906
Названы самые популярные страны у белорусов
Фото: kitzcorner / Shutterstock.com

Рейтинг составил МТС.

МТС составил рейтинг направлений, куда белорусы ездили в прошлом году чаще всего. К слову, в число лидеров вошли и две новые страны.

По результатам года абоненты удвоили объем интернет-трафика в поездках за границу, а также стали чаще звонить в роуминге.

Так, исходя из данных голосового и интернет-роуминга, первые строчки заняли Россия, Польша, Литва и Турция.

Замыкает пятерку по объему интернет-трафика Китай, а по количеству звонков за границей – Грузия. Обе страны вытеснили Германию, которая до этого находилась на пятом месте рейтинга.

Если сравнивать с 2023 годом, объем трафика абонентов МТС за рубежом увеличился более чем в два раза и достиг почти 200 тыс. Гб.

Продолжительность звонков за границей выросла на 17%. А всего пользователи за год проговорили почти 7 млн минут.

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