В польском Гданьске горит историческое здание-склад 5.02.2025, 20:54

Горожан предупредили о токсичном дыме.

В Гданьске вспыхнуло историческое здание, где расположен большой склад с электровелосипедами, горожан предупредили о токсичном дыме.

Об этом сообщает RMF24.

Пожар начался днем в историческом здании возрастом более 100 лет, расположенном на Портовом острове Гданьска. Внутри расположен склад, где хранятся более тысячи обычных и электровелосипедов, а также более тысячи аккумуляторов.

Из здания эвакуировали около 60 работников, никто не пострадал.

Пожар начался не непосредственно в зале склада, однако жителей города призвали закрыть окна и избегать пребывания на улице, поскольку дым может быть токсичным.

Часть кровли здания обвалилась, клубы дыма видны на многие километры. На месте работают около 150 пожарных.

«Сейчас ситуация довольно стабильная, мы не допускаем распространения огня. Но до конца операции все еще много часов», – прокомментировал представитель Поморского отдела пожарно-спасательной службы.

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