Белорусский хоккеист «Калгари» отметился шайбой в матче против «Торонто» 5.02.2025, 20:58

Егор Шарангович

Видеофакт.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома уступил «Торонто Мейпл Лифс» — 3:6.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл на правом фланге третьего звена. Его партнерами стали Мартин Поспишил и Морган Фрост.

На 26-й минуте «огоньки» реализовали большинство в формате «5 на 3». Первоначально авторство шайбы было записано на защитника Маккензи Уигара, однако затем гол переписали на белорусского нападающего Егора Шаранговича, который закрывал вратаря на пятачке, пишет belarushockey.com.

Уроженец Минска на скамейке запасных забавно отреагировал на эту ситуацию.

В итоге Шарангович провел на льду 14:04 (из них 3:07 в большинстве и 1:10 в меньшинстве), набрал 1 (1+0) очко, 2 раза бросил, совершил 1 перехват, допустил 1 потерю, выиграл 1 из 1 вбрасываний (100%) и заработал показатель полезности «-2».

В сезоне у Егора 46 матчей, 21 (11+10) очко, показатель полезности «-6», 4 минуты штрафа.

«Флэймз» с 59 баллами в 53 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» с 66 очками в 53 играх занимает 4-е место на Востоке.

Следующий матч «Калгари» проведет 7 февраля дома против «Колорадо».

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