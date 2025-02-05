На крупном предприятии под Слуцком, где работают люди с инвалидностью, случился пожар 5.02.2025, 21:13

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Когда приехали спасатели, тушить было нечего.

Сотдрудники МЧС вечером 5 февраля выезжали тушить пожар на территории ПУП «Ямполь-Слуцк» в Слуцке, но огонь погас сам, сообщили в ведомстве.

«Произошло загорание сажи в дымоходе твердотопливного котла в здании сушильного отделения с последующим самозатуханием», — рассказали спасатели.

Пострадавших нет, пожар на работу предприятия не повлиял.

На ПУП «Ямполь-Слуцк» на февраль 2024 года работали 140 человек, в их числе 78 людей с инвалидностью, 55 из них — с инвалидностью по зрению.

Здесь выпускают щетинно-щеточные изделия и уборочный инвентарь, ерши, малярные валики, лопаты, грабли, а также мебель и другие изделия из древесины.

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