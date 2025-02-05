Сырский рассказал, сколько артсистем РФ уничтожили за 2024 год

Сырский рассказал, сколько артсистем РФ уничтожили за 2024 год2
- 5.02.2025, 21:16
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Больше, чем за два предыдущих.
Силы обороны Украины за 2024 год поразили 13 тысяч артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«В целом же потери врага в артиллерийских системах составляют в настоящее время почти 23 тысячи единиц, плюс к этому 1269 обезвреженных РСЗО оккупантов. Эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии российских захватчиков на поле боя. Спасибо всем воинам за результативность!» - отметил Сырский.