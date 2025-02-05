Совбезы Беларуси и РФ обсудили обстановку на границе 1 5.02.2025, 21:29

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Детали.

Беларусь и Россия по линии Советов безопасности провели переговоры по региональной безопасности, сотрудничеству и обстановке на границах «союзного государства», сообщает РИА Новости.

Данные вопросы были подняты во время встречи замсекретарей Совбеза РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси Александром Неверовским.

На переговорах сторонами обсуждались вопросы региональной безопасности, обстановка у границ обеих стран.

Кроме того, были оговорены дальнейшие практические шаги для развития сотрудничества в сфере безопасности в рамках «союзного государства», ОДКБ и СНГ.

Как сообщал Charter97.org, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет втянуть Беларусь в войну.

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