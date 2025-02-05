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«Цены как в столовой»

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  • 5.02.2025, 21:48
  • 2,626
«Цены как в столовой»

Блогер сходил на обед в пятизвездочном отеле в Минске и удивил соцсети.

Минский блогер посетил пятизвездочный отель «Европа». Там его удивили необычно низкие цены на обеденное меню в ресторане, о чем он и рассказал в TikTok, заметил Blizko.by.

На обед минчанин заказал крем-суп из птицы с кукурузой, гуляш из говядины с пюре и салат «Пражский». Цены такие: суп стоил 6 рублей, салат — 5, гуляш — 7, пюре — 3,5. То есть весь набор стоил чуть более 20 рублей.

Пользователи очень удивились ценам, и даже не все в них поверили. Один комментатор назвал автора фантазером и заявил, что «таких цен давно уже нет».

«Это обеденное меню, и все цены есть в официальном инстаграме отеля. Обед с 12 до 17 по будням», — ответил блогер.

Среди других комментариев:

«Дайте мне нашатыря. У нас в Могилеве обеденные кафешки далеко не в центре по такому прейскуранту работают».

«Максимально дешево для такого заведения».

«Цены как в столовой, вообще хорошо».

«Даже не ожидала таких цен. Надо сходить покушать».

«Не верю, не может так быть».

«Очень дешево, не верится».

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