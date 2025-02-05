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Умер духовный лидер исмаилитов Карим Ага-Хан IV

  • 5.02.2025, 22:02
  • 1,386
Умер духовный лидер исмаилитов Карим Ага-Хан IV
Карим Ага-Хан IV

Миллиардер и друг британских монархов скончался в Португалии.

В Португалии в возрасте 88 лет скончался принц Карим Ага-Хан IV — миллиардер, филантроп и духовный лидер исмаилитов-низаритов, чья родословная, по легенде, ведет к пророку Мохаммеду.

49-й имам исмаилитов (одного из направлений шиитской ветви ислама) умер в окружении семьи в Лиссабоне, сообщила основанная им организация Aga Khan Development Network. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

Принц Карим аль-Хусейни (Ага-Хан IV — это его официальный титул) был другом короля Великобритании Карла III и покойной королевы Елизаветы II. Британский монарх, насколько известно, опечален новостями о смерти принца и лично связался с его семьей, чтобы выразить соболезнования, пишет ВВС.

Именно Елизавета II присвоила Кариму аль-Хусейни ненаследственный титул Его Высочества в 1957 году. Как отмечает New York Times, их объединяла любовь к лошадям.

В 2008 году Forbes оценил состояние Карима аль-Хусейни в 1 млрд долларов США. Частично это унаследованное богатство, но Ага-Хан IV также успешно занимался бизнесом в самых разных сферах, включая разведение лошадей и развитие курортной зоны на итальянской Сардинии.

Карим аль-Хусейни вел роскошный образ жизни. У него был частный остров на Багамах, суперъяхта и личный самолет.

В то же время основанные им некоммерческие организации, входящие в Aga Khan Development Network, занимаются благотворительной деятельностью в беднейших странах мира. Они управляют сотнями больниц, образовательных и культурных проектов.

Основанная Ага-Ханом IV Nation Media Group стала одной из самых больших независимых медиа-организаций в восточной и центральной Африке.

В 1972 году, когда президент Уганды Иди Амин распорядился депортировать из страны индийцев, в том числе мусульман исмаилитов, Ага-Хан IV воспользовался своими связями и договорился с премьер-министром Канады Эллиотом Трюдо, что североамериканская страна примет изгнанников.

Имам атомного века

Карим аль-Хусейни родился в 1936 в швейцарской Женеве.

Его родители — британская светская львица Джоан Ярд Буллер и принц Али Салман-Хан, сын 48-го лидера исмаилитов Ага-Хана III.

Свое детство Ага-Хан IV провел в Найроби (Кения). Затем он учился в Швейцарии в Institut Le Rosey — самой дорогой школе-интернате мира на тот момент.

Карим аль-Хусейни поступил в Массачусетский технологический университет и хотел заниматься наукой, но его дедушка Ага-Хан III был против. В итоге он поступил в Гарвард и специализировался на истории ислама.

В 1957 году, после смерти Ага-Хана III, 20-летний Карим аль-Хусейни стал Ага-Ханом IV. «В одночасье моя жизнь полностью изменилась. Я проснулся с серьезными обязательствами перед миллионами других людей. Я знал, что мне придется отказаться от моих стремлений получить докторскую степень по истории», — вспоминал он.

Ага-Хан IV завершил свое обучение в 1959 году и получил степень бакалавра искусств по истории.

Ага-Хан III завещал передачу титула своему внуку, хотя по традиции наследником должен был стать отец или дядя Карима аль-Хусейни.

Однако духовный лидер исмаилитов решил, что на роль его преемника лучше подойдет молодой человек, выросший в новое время — время атомной физики и других значительных изменений. Из-за этого Карима аль-Хусейни стали называть «имамом атомного века».

Что такое исмаилизм

Исмаилиты-низариты — религиозное движение шиитского ислама. В центре учения — плюрализм и принятие расовых, этнических, культурных и религиозных различий.

В мире около 15 млн последователей исмаилизма в 35 странах, в том числе 500 тыс. в Пакистане.

Исмаилиты полагают, что родословная их имамов восходит к пророку Мухаммеду. С 1817 года имамы этого движения носят титул Ага-Хан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Ага-Хана IV «символом мира, терпимости и сопереживания в нашем неспокойном мире».

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай так прокомментировала известие о смерти Ага-Хана IV: «Его наследие будет жить благодаря невероятной работе, которую он проделал для образования, здравоохранения и развития по всему миру».

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