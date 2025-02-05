«Калгари» впервые в сезоне вызвал белоруса Илью Соловьева из фарм-клуба 5.02.2025, 22:10

Илья Соловьев

В этом клубе играет другой белорусский хоккеист – Егор Шарангович.

Белорусский защитник Илья Соловьев получил вызов в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз».

Уроженец Могилева впервые в сезоне поднят в основу «огоньков». Ранее он уже играл в НХЛ. Так, в прошлом чемпионате Соловьев отдал 3 ассиста в 10 матчах, играя вместе с другим белорусом — Егором Шаранговичем, передает betnews.by.

Нынешний сезон 24-летний хоккеист начинал в АХЛ в составе «Калгари Рэнглерс». В 41 матче он оформил 6+15 по системе «гол+пас» при показателе полезности «+18».

Ближайший матч «Флэймз» проведут в ночь на 7 февраля. Канадский клуб примет «Колорадо Эвеланш» (05:00).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com