«Калгари» впервые в сезоне вызвал белоруса Илью Соловьева из фарм-клуба
- 5.02.2025, 22:10
В этом клубе играет другой белорусский хоккеист – Егор Шарангович.
Белорусский защитник Илья Соловьев получил вызов в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз».
Уроженец Могилева впервые в сезоне поднят в основу «огоньков». Ранее он уже играл в НХЛ. Так, в прошлом чемпионате Соловьев отдал 3 ассиста в 10 матчах, играя вместе с другим белорусом — Егором Шаранговичем, передает betnews.by.
Нынешний сезон 24-летний хоккеист начинал в АХЛ в составе «Калгари Рэнглерс». В 41 матче он оформил 6+15 по системе «гол+пас» при показателе полезности «+18».
Ближайший матч «Флэймз» проведут в ночь на 7 февраля. Канадский клуб примет «Колорадо Эвеланш» (05:00).