ВСУ накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине

ВСУ накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине1
- 5.02.2025, 22:15
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Экипаж беспилотника подразделения Shadow зафиксировал значительное скопление вражеских сил в лесополосе. На позициях оккупантов располагался личный состав, места проживания, автомобильная техника и другие объекты.
Эта информация была передана дружественным подразделениям, которые оперативно отреагировали и нанесли удар кассетными боеприпасами. Как следствие, часть врага и их имущество было уничтожено, сообщает Цензор.НЕТ.