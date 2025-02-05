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ВСУ накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине

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  • 5.02.2025, 22:15
  • 1,132
ВСУ накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине

Видео.

Экипаж беспилотника подразделения Shadow зафиксировал значительное скопление вражеских сил в лесополосе. На позициях оккупантов располагался личный состав, места проживания, автомобильная техника и другие объекты.

Эта информация была передана дружественным подразделениям, которые оперативно отреагировали и нанесли удар кассетными боеприпасами. Как следствие, часть врага и их имущество было уничтожено, сообщает Цензор.НЕТ.

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