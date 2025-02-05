В Беларусь пришел грипп 5.02.2025, 22:39

Как его распознать и какие препараты бесполезны.

В Минске начался подъем заболеваемости гриппом. Об этом сообщил врач-инфекционист городской клинической инфекционной больниц Минска Никита Соловей.

Симптомы

Специалист отметил, что грипп — это «когда прежде всего пациенту плохо в целом, и обращается он за помощью в связи с превалированием лихорадочно-интоксикационного синдрома, а не из-за першения в горле, кашля, насморка или других катаральных симптомов».

Температура при гриппе обычно высокая — всегда выше 38,0°C, часто достигает 39,0 — 40,0°C.

Заболевание сопровождается общей слабостью, разбитостью, болями в мышцах и суставах, сильной головной болью, слезоточивостью глаз. Для гриппа типичен сухой кашель и скудный насморк.

У части пациентов (особенно у детей, у взрослых — реже) в начале заболевания есть симптомы, похожие на кишечную инфекцию, — диарея, тошнота, рвота, иногда боли в животе.

Как лечиться?

По словам инфекциониста, «единственным эффективным средством, которое доступно в Беларуси», является противовирусный препарат, действующем веществом которого является осельтамивира фосфат. Он может справиться с симптомами заболевания в первые 48-72 часа.

Врач отметил, что такой препарат особенно необходим пациентам с факторами риска осложнений (вне зависимости от длительности заболевания), среди них:

дети до 2 лет, взрослые 65 лет и старше;

беременные женщины на любом сроке и в течение 2 недель после родов;

пациенты практически с любыми хроническими заболеваниями: бронхолегочными, сердечно-сосудистыми (исключая изолированную артериальную гипертензию), неврологическими, сахарный диабет и т.п.;

А вот препараты, в составе которых есть действующее вещество римантадина гидрохлорид, по мнению специалиста, будут бесполезны при гриппе, который сейчас циркулирует.

Антибиотики нужны?

Антибиотики при гриппе показаны только, если есть клинические признаки бактериальной инфекции.

«Назначение их рано при гриппе никак вовсе не предотвращает развитие бактериальных осложнений в дальнейшем, но может дать лишние нежелательные эффекты», — считает врач.

Питьевой режим

При лечении гриппа важно соблюдать питьевой режим. Это позволяет существенно уменьшить симптоматику болезни и избежать осложнений.

Как отметил врач, суточная потребность в жидкости составляет 20–30 мл/кг веса + 10 мл/кг на каждый градус повышения температуры тела свыше 37°C.

Пить можно любую жидкость.

Тесты на грипп

Экспресс-тесты на антигены гриппа обладают низкой чувствительностью, но высокой специфичностью. Это означает, что положительный тест подтверждает диагноз, отрицательный — вовсе никак не исключает.

По мнению врача, вакцинация — единственная эффективная мера не заболеть или же перенести это заболевание в случае инфицирования очень легко.

«Пока мне в клинике не встретился в данном сезоне ни один пациент с выставленным диагнозом гриппа, который бы имел вакцинацию от этого возбудителя в текущем сезоне», — отметил Никита Соловей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com