Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной3
- 5.02.2025, 22:49
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ВСУ вошли в Курскую область в августе прошлого года.
Диктатор России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области «очень сложной». Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.
«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.