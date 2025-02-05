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Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

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  • 5.02.2025, 22:49
  • 3,888
Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

ВСУ вошли в Курскую область в августе прошлого года.

Диктатор России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области «очень сложной». Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

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