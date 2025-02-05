закрыть
6 февраля 2025, четверг, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси расширили список дисциплин рыболовного спорта

1
  • 5.02.2025, 23:01
В Беларуси расширили список дисциплин рыболовного спорта

Добавили карпа.

Список дисциплин рыболовного спорта в Беларуси расширили, сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов.

Общественное объединение инициировало включение в реестр видов спорта Беларуси ловли карпа. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по признанию видов спорта Министерства спорта и туризма Беларуси и решили дополнить реестр.

Теперь рыболовный спорт включает в себя и дисциплину «ловля карпа» в соответствии с правилами проведения соревнований Международной федерации ловли рыбы в пресной воде (FIPSed).

В реестре видов спорта, помимо новой, еще семь дисциплин. Это лов рыбы летней поплавочной удочкой, лов рыбы на мормышку со льда, лов рыбы донной удочкой методом квивертип (фидером), лов рыбы на зимнюю блесну, лов рыбы спиннингом с лодки, лов рыбы спиннингом с берега, лов рыбы нахлыстом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип