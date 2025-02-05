В Беларуси расширили список дисциплин рыболовного спорта 1 5.02.2025, 23:01

Добавили карпа.

Список дисциплин рыболовного спорта в Беларуси расширили, сообщает Белорусское общество охотников и рыболовов.

Общественное объединение инициировало включение в реестр видов спорта Беларуси ловли карпа. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по признанию видов спорта Министерства спорта и туризма Беларуси и решили дополнить реестр.

Теперь рыболовный спорт включает в себя и дисциплину «ловля карпа» в соответствии с правилами проведения соревнований Международной федерации ловли рыбы в пресной воде (FIPSed).

В реестре видов спорта, помимо новой, еще семь дисциплин. Это лов рыбы летней поплавочной удочкой, лов рыбы на мормышку со льда, лов рыбы донной удочкой методом квивертип (фидером), лов рыбы на зимнюю блесну, лов рыбы спиннингом с лодки, лов рыбы спиннингом с берега, лов рыбы нахлыстом.

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