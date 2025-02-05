Reuters: Премьер Венгрии Орбан может потерять власть 3 5.02.2025, 23:06

2,232

Виктор Орбан

В стране наблюдаются экономические проблемы.

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Fidesz может проиграть на предстоящих выборах, которе состоятся в 2026 году, из-за роста инфляции, падения морального духа и снижения рождаемости. Об этом 5 февраля написало Reuters.

На прошлой неделе центральный банк предупредил о повышенных рисках инфляции, теперь же правительство Венгрии может постигнуть вероятные пошлины США, которые, как пишет агентство, ударят по стране, экономика которой зависит от экспорта.

Наибольший всплеск инфляции в Европейском союзе Венгрия пережила после вторжения РФ в Украину в 2022 году. По словам политического экономиста Астонского университета Балажа Сент-Ивньи, венгры еще никогда не видели такого падения уровня жизни с 2010 года, когда к власти пришла Fidesz.

По результатам опроса, проведенного в январе страховой компанией Generali, потребители стали более пессимистично оценивать свои экономические перспективы по сравнению с прошлым годом: четверо из 10 местных жителей ожидают ухудшения своего финансового положения, говорится в материале.

Reuters в январе опросило 12 экономистов и ни один из них не ожидает роста экономики Венгрии до 3,4%, которые Орбан заложил в бюджет на этот год.

Erste Bank прогнозирует рост на уровне 2%, тогда как Европейская комиссия предполагает 1,8% роста. Как пишет СМИ, Венгрию может ожидать предел самого слабого периода перед национальными выборами за 15 лет председательства Орбана в правительстве.

Отмечено, что Орбан планирует повысить выплаты во второй половине этого года и еще более 2026-го, однако уровень рождаемости в Венгрии упал до самого низкого за прошедшее десятилетие уровня.

В то же время результаты некоторых опросов свидетельствуют о лидерстве правоцентрической партии Петера Мадяра Tisza.

По мнению аналитика по развитию Европы Capital Economics Николаса Фарра, все повышает реальную вероятность проигрыша Орбана впервые с 2010 года, пишет Reuters.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com