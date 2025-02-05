закрыть
6 февраля 2025, четверг, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Премьер Венгрии Орбан может потерять власть

3
  • 5.02.2025, 23:06
  • 2,232
Reuters: Премьер Венгрии Орбан может потерять власть
Виктор Орбан

В стране наблюдаются экономические проблемы.

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Fidesz может проиграть на предстоящих выборах, которе состоятся в 2026 году, из-за роста инфляции, падения морального духа и снижения рождаемости. Об этом 5 февраля написало Reuters.

На прошлой неделе центральный банк предупредил о повышенных рисках инфляции, теперь же правительство Венгрии может постигнуть вероятные пошлины США, которые, как пишет агентство, ударят по стране, экономика которой зависит от экспорта.

Наибольший всплеск инфляции в Европейском союзе Венгрия пережила после вторжения РФ в Украину в 2022 году. По словам политического экономиста Астонского университета Балажа Сент-Ивньи, венгры еще никогда не видели такого падения уровня жизни с 2010 года, когда к власти пришла Fidesz.

По результатам опроса, проведенного в январе страховой компанией Generali, потребители стали более пессимистично оценивать свои экономические перспективы по сравнению с прошлым годом: четверо из 10 местных жителей ожидают ухудшения своего финансового положения, говорится в материале.

Reuters в январе опросило 12 экономистов и ни один из них не ожидает роста экономики Венгрии до 3,4%, которые Орбан заложил в бюджет на этот год.

Erste Bank прогнозирует рост на уровне 2%, тогда как Европейская комиссия предполагает 1,8% роста. Как пишет СМИ, Венгрию может ожидать предел самого слабого периода перед национальными выборами за 15 лет председательства Орбана в правительстве.

Отмечено, что Орбан планирует повысить выплаты во второй половине этого года и еще более 2026-го, однако уровень рождаемости в Венгрии упал до самого низкого за прошедшее десятилетие уровня.

В то же время результаты некоторых опросов свидетельствуют о лидерстве правоцентрической партии Петера Мадяра Tisza.

По мнению аналитика по развитию Европы Capital Economics Николаса Фарра, все повышает реальную вероятность проигрыша Орбана впервые с 2010 года, пишет Reuters.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип