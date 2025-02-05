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Саснович пробилась в четвертьфинал турнира WTА-250 в Румынии

  • 5.02.2025, 23:17
Саснович пробилась в четвертьфинал турнира WTА-250 в Румынии
Александра Саснович

В следующем матче белоруска встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Теннисистка из Беларуси Александра Саснович выиграла уже второй матч в основной сетке соревнований в Клуж-Напоке.

Напомним, наша спортсменка (128-я в мировом рейтинге) была включена туда в силу форс-мажорных обстоятельств. Она проиграла в квалификации, но все равно получила пропуск – как так называемый «лаки-лузер». И в первом матче основы сломила сопротивление испанки Джессики Бузас-Манейро.

Следующей соперницей Саснович была канадка Марина Стакушич (119-я). Эта встреча сложилась для Александры на удивление проще. Белоруска переиграла соперницу в двух сетах – 6:3, 7:5.

В начале первой партии доминировала канадка. Она повела со счетом 3:0, но затем проиграла все шесть геймов подряд. Похожая картина была и во втором сете: Стакушич не удержала перевес 3:0, заработанный на старте.

В четвертьфинале Саснович будет соперничать с 49-й теннисисткой мира Ангелиной Калининой из Украины.

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