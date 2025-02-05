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На Россию надвигается новая волна инфляции

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  • 5.02.2025, 23:29
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На Россию надвигается новая волна инфляции

Почти 40% крупных компаний анонсировали повышение цен.

Крупные российский бизнес в 2025 году планируют повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать повышение налогов, девальвацию рубля и ухудшение финансовых показателей, следует из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, передает The Moscow Times.

По данным РССП, планы повышения цен подготовили 37% компаний — рекордная доля как минимум за последние 7 лет. По сравнению с первой половиной прошлого года планирующих увеличение цен стало больше вдвое: в апреле об этом говорили 19% респондентов, а в июле — 16%.

Конец прошлого года принес бизнесу обострение финансовых проблем, указывает РСПП: каждая четвертая компания стала жаловаться на «нехватку оборотных средств» и невозможность получить кредит, хотя в начале года таких было 11-16%.

Каждая пятая компания указала в качестве проблемы падение курса рубля, который закрепился около 100 за доллар, а еще почти столько же респондентов (17,7%) пожаловались на «повышение фискальной нагрузки». С 2025 года в России выросла ставка налога на прибыль — с 20 до 25%, в результате чего бюджет планирует собрать с бизнеса 11 трлн рублей в ближайшие 6 лет.

По итогам прошлого года, несмотря на повышение ставки ЦБ РФ до 21%, инфляция в России ускорилась на четверть — с 7,5% до 9,5%, а темпы роста цен на продукты превысили 11%, что для годового показателя стало рекордом за последние 9 лет.

В январе-2025, по данным Росстата, инфляция прибавила еще 1,23% (с начала года по 3 февраля), а годовые темпы роста цен впервые за два года цен двузначными — около 10%.

«Признаки перехода к устойчивому замедлению роста цен пока отсутствуют», — констатировал ЦБ в опубликованном во вторник докладе «О чем говорят тренды». Если оценивать годовую инфляцию по месячным цифрам, то в декабре она достигла 14,2%, а это в 2,5 раза больше, чем в том же месяце год назад. Продовольственная инфляция при пересчете месячных темпов в годовые разогналась до 22,9% и превысила уровни декабря-2023 практически втрое.

Существенный вклад в инфляционный разгон вносят санкции, снижение урожая и падение курса рубля, перечисляет Центробанк. Кроме того, работают и «разовые факторы», указывает он: индексация стоимости проезда в общественном транспорте, повышение минимальных розничных цен на водку и индексация тарифов ЖКХ.

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