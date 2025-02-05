В Нидерландах тюлень пробрался в отель и задремал 5.02.2025, 23:38

Фотофакт.

В нидерландском городе Влиссинген зоозащитную службу вызвали в отель, в один из номеров которого попал тюлень.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает NL Times.

Женщина, которая остановилась в отеле в Влиссингене, сняла так называемый пляжный номер – отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером во вторник вышла на прогулку со своей собакой.

Когда она вернулась, то обнаружила в номере неожиданного посетителя, после чего пошла в соседний ресторан и вызвала зоозащитников.

Зоозащитный фонд Зеландской Фландрии, прибывший по вызову, был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.

«Это было странное зрелище: гости, стоявшие снаружи, немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень», – описывают там.

Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах – даже посреди дороги.

Тюленя, который после пробуждения стал довольно сердитым, забрали из номера в специальном контейнере и отпустили его в безопасное и тихое место, говорится в материале.

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