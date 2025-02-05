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Зеленский: Ситуация на Запорожском направлении улучшилась

  • 5.02.2025, 23:45
Зеленский: Ситуация на Запорожском направлении улучшилась

ВСУ контролируют ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что ситуация в Запорожском направлении сейчас улучшилась. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Важно, что в Запорожской области мы держим ситуацию. Она лучше», - отметил Зеленский.

По его словам, россияне тормозили ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Вы знаете, на Запорожском направлении, именно там, был мост, где ротации эти проходили, потому что этот мост, он был контактным, скажем так, мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации миссии МАГАТЭ, потому что мы продвинулись вперед. И они хотят продолжать ротацию на том же мосту», - сказал украинский лидер.

Президент также подчеркнул, что самая сложная ситуация на покровском и кураховском направлениях, где враг сосредоточил все усилия.

«Понимаем, где они хотят проводить контрнаступательные действия, где они увеличивают количество войск», - резюмировал он.

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