закрыть
6 февраля 2025, четверг, 1:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Airbus хочет создать мощную космическую компанию в Европе

  • 6.02.2025, 2:12
Airbus хочет создать мощную космическую компанию в Европе

Ответ SpaceX?

Аэрокосмическая корпорация Airbus хочет противостоять доминированию американской SpaceX и ведет переговоры о создании космического и спутникового бизнеса с несколькими европейскими компаниями.

Airbus SE наняла Goldman Sachs Group Inc. для консультаций по созданию новой европейской космической и спутниковой компании, которая сможет конкурировать с компанией Илона Маска SpaceX, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры по созданию космического и спутникового бизнеса с французской аэрокосмической компанией Thales и итальянской Leonardo SpA находятся на ранней стадии.

Leonardo, базирующаяся в Риме, наняла Bank of America Inc. для реализации плана, получившего название Project Bromo. Парижская Thales также ведет переговоры. Две компании уже имеют совместные предприятия по продуктам для спутников и космических телекоммуникаций.

Наем ведущих консультантов по слиянию и поглощению является шагом к формализации давно обсуждаемых планов относительно нового предприятия. Фирмы взвешивают такие вопросы, как стоимость, сложность, регулятивные препятствия, антимонопольные последствия, а также возможности заключения различных гражданских и военных контрактов с такой организацией.

Ars Technica отмечает, что объединение Airbus с другими космическими компаниями в Европе потребует огромных изменений в этих бизнесах с закостенелой структурой и менеджментом, которые формировались десятилетиями.

Издание вспоминает, как два десятилетия назад авиастроительная компания Lockheed и аэрокосмическая Boeing объединить свой бизнес, чтобы создать единую компанию United Launch Alliance. Это должно было способствовать тому, чтобы они стали более эффективными, но произошло наоборот. Цены на запуски выросли, и США постоянно уступали в коммерческих запусках иностранным игрокам вплоть до того момента, когда SpaceX начала активно запускать свою Falcon 9.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип