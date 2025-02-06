Airbus хочет создать мощную космическую компанию в Европе
- 6.02.2025, 2:12
Ответ SpaceX?
Аэрокосмическая корпорация Airbus хочет противостоять доминированию американской SpaceX и ведет переговоры о создании космического и спутникового бизнеса с несколькими европейскими компаниями.
Airbus SE наняла Goldman Sachs Group Inc. для консультаций по созданию новой европейской космической и спутниковой компании, которая сможет конкурировать с компанией Илона Маска SpaceX, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры по созданию космического и спутникового бизнеса с французской аэрокосмической компанией Thales и итальянской Leonardo SpA находятся на ранней стадии.
Leonardo, базирующаяся в Риме, наняла Bank of America Inc. для реализации плана, получившего название Project Bromo. Парижская Thales также ведет переговоры. Две компании уже имеют совместные предприятия по продуктам для спутников и космических телекоммуникаций.
Наем ведущих консультантов по слиянию и поглощению является шагом к формализации давно обсуждаемых планов относительно нового предприятия. Фирмы взвешивают такие вопросы, как стоимость, сложность, регулятивные препятствия, антимонопольные последствия, а также возможности заключения различных гражданских и военных контрактов с такой организацией.
Ars Technica отмечает, что объединение Airbus с другими космическими компаниями в Европе потребует огромных изменений в этих бизнесах с закостенелой структурой и менеджментом, которые формировались десятилетиями.
Издание вспоминает, как два десятилетия назад авиастроительная компания Lockheed и аэрокосмическая Boeing объединить свой бизнес, чтобы создать единую компанию United Launch Alliance. Это должно было способствовать тому, чтобы они стали более эффективными, но произошло наоборот. Цены на запуски выросли, и США постоянно уступали в коммерческих запусках иностранным игрокам вплоть до того момента, когда SpaceX начала активно запускать свою Falcon 9.