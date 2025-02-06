Премьер Венгрии Орбан решил раздать деньги пенсионерам в селах 6.02.2025, 3:24

Через год в стране пройдут парламентские выборы.

Правительство Венгрии решило ввести бесплатные гранты сотням тысяч пенсионеров в сельской местности на ремонт их домов, о чем объявили примерно за год до парламентских выборов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Венгерский премьер Виктор Орбан в среду, 5 февраля, заявил, что каждый пенсионер в селе сможет рассчитывать на грант в размере 3 млн форинтов ($7683), чтобы отремонтировать свой дом.

Орбан уточнил, что на гранты правительство Венгрии выделит 90 миллиардов форинтов в течение двух лет, а право на их получение будут иметь пенсионеры, проживающие в селах с населением менее 5000 жителей.

Партия премьера Венгрии «Фидес» имеет самую сильную поддержку в сельской местности и в небольших городах. Поэтому считается, что правительственная инициатива направлена именно на избирателей, которые традиционно поддерживают партию власти.

В то же время Венгрия в этом году сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Правительство страны планирует достичь роста экономики на уровне 3,4% ВВП в этом году, что, по мнению большинства экономистов, является слишком оптимистичным.

Орбан надеется, что рост будет стимулирован жилищными субсидиями, повышением зарплат и пенсий, а также вливанием капитала в малый бизнес.

Венгерский премьер сталкивается с самым серьезным политическим вызовом со времен прихода к власти в 2010 году от правоцентристской партии Петера Мадьяра «Тиса», которая ворвалась в венгерскую политику в прошлом году.

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