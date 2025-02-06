В белорусском музее работает кот 6.02.2025, 4:36

Больше всего времени он проводит в зале, посвященном деревенскому быту.

В музее белорусского Полесья в Пинске живет и работает кот Барсик. О пушистом экскурсоводе рассказала ТРК «Брест».

Барсик сам прибился к музею три года назад и полюбился сотрудникам. В Instagram учреждения рассказывали, что он появился летом и до самой осени встречал посетителей на крыльце. У кота была травма глаза и ушной лишай, и лечили его всем коллективом.

Осенью, когда ночи стали холоднее, Барсик так никуда и не ушел, и сотрудники музея решили приютить его насовсем. Кота сводили к ветеринару, сделали все прививки и оставили жить в иезуитском коллегиуме, в здании которого и расположена экспозиция.

«В подвале ему отвели свое место, у него там очень неплохие условия. И уже на сгодняшний день даже в некоторых кабинетах сотрудников, которые его особенно любят, есть мисочки [с едой для кота. – Прим.]», – рассказала научный сотрудник Анастасия Кравцова.

Выпускают Барсика и в музейные залы. Ведет себя хвостатый сотрудник весьма достойно: не мешает посетителям и не покушается на экспонаты. А больше всего он любит спать рядом с колыбелькой в зале, посвященном быту белорусской деревни.

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