Войска РФ придумали «камуфляж» для боевых ослов и ишаков
- 6.02.2025, 8:15
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Российская армия использует ослов для перевозки боекомплекта и провизии. Очевидно, это связано с нехваткой военной техники, сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
«Страна-людоед начинала агрессию против Украины с черноморского флота и бронированной «аналоговнетной» техники, которая сейчас валяется металлоломом в полях и посадках. А сегодня докатилась до санитарной зоны на Курщине, северокорейцев, ишаков и раздолбанных жигулей с буханками, которые собирают по всей России», — отметил военкор.
По его словам, российский президент Владимир Путин «ведет войну до последнего осла».
Судя по представленным кадрам, ослами управляют российские солдаты, а живут они в специальных деревянных заграждениях. Подтверждают этот факт и российские военкоры, объясняя это необходимостью гужевого транспорта на фронте.
«Использование крупных животных на передовой рождает сразу несколько новых проблем, включая необходимость регулярного питания и специфического ветеринарного ухода», — заметили пропагандисты.
Боевых ослов оснащают специальным «камуфляжем» — на спины им кладут зеленые ковры. Оккупанты отмечают, что животных предоставили не как гуманитарную помощь, а официально от Минобороны России.