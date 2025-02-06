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Единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов» может уже не выйти из ремонта

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  • 6.02.2025, 8:21
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Единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов» может уже не выйти из ремонта

На его восстановление потрачены огромные средства.

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который уже 7 лет находится на ремонте, может уже никогда не быть починен и выйти в море. Истребители Су-33, которые входили в авиагруппу судна, сейчас используются страной-агрессором для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщает Defence Express.

В профильном издании обратили внимание, что часть российских пилотов, которые способны взлетать с палубы авианосца, уже на пенсии, а другие выполняют «значительно более легкие полеты с суши», и им нужно снова проходить обучение для наработки навыков взлета-посадки на палубу. Такое перепрохождение требует одного года.

При этом «Адмирал Кузнецов» является единственным, который имеет Россия, соответственно для пропаганды страны-агрессора данный корабль имеет большое значение, и «поэтому россияне тратят огромные средства на его восстановление и скорейшее введение в эксплуатацию».

Также в Defense Express отмечают, что в РФ планировали вывести из ремонта «Кузнецова» еще в прошлом году, и кремлевские СМИ писали о начале процесса подготовки пилотов для этих самолетов.

Вместе с тем единственная тренировочная площадка для такой подготовки расположена возле оккупированного города Саки в Крыму. Поэтому самолеты Су-33 должны были бы находиться там. Однако оказалось, что данные истребители подготовку не проходят, а до сих пор находятся на севере России, и сопровождают Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области.

Добавим, по данным СМИ, РФ имеет только около 17 единиц Су-33, и все эти истребители ранее входили в состав авиагруппы «Адмирала Кузнецова». При этом в конце 2023 года выяснилось, что такие самолеты списали на берег для формирования из них отдельного смешанного авиакорпуса для Северного флота.

По мнению редакции Defense Express, это, в частности, намекало на «реальное состояние» авианосца.

В профильном издании пришли к выводу, что власти РФ «продолжат пилить деньги» на ремонте авианосца, а сам «Адмирал Кузнецова» и в дальше будет ржаветь в доках на фоне реальных темпов ремонта и новых проблем с кораблем, которые возникают. Поэтому российский авианосец «вряд ли уже когда-то выйдет из ремонта».

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