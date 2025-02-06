Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США 2 6.02.2025, 8:43

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Накануне госсекретарь Марко Рубио встретился с президентом страны.

Панама отменила плату за проход американских судов через Панамский канал, заявил Госдепартамент США в соцсети X.

«Суда правительства Соединенных Штатов теперь могут проходить Панамский канал без каких-либо сборов, что позволит правительству США экономить миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.

«Суда правительства Соединенных Штатов теперь могут проходить Панамский канал без каких-либо сборов, что позволит правительству США экономить миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.

3 февраля госсекретарь США Марко Рубио посетил Панаму, где встретился с панамским президентом Раулем Мулино. По итогам переговоров, которые многие посчитали ультиматумом, Панама отказалась от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Панамским каналом управляет Китай, «а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме». Он пообещал вернуть Панамский канал США. На фоне заявлений президента США постпредство Панамы при ООН направило жалобу генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.

Панамский канал — это искусственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Его длина составляет около 80 км, это один из важнейших морских торговых маршрутов в мире. Ежегодно через канал проходит около 14 тысяч судов, которые перевозят более 300 миллионов тонн грузов.

Контроль над каналом был передан Панаме Соединенными Штатами в 1999 году в соответствии с соглашением Торрихоса — Картера, подписанным еще в 1977 году. Канал имеет стратегическое значение для мировой торговли и национальной безопасности США, поскольку обеспечивает сокращение транспортных маршрутов и значительно ускоряет глобальные перевозки.

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