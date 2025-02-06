закрыть
6 февраля 2025, четверг, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пенсионер в Барановичах спас свои деньги, допустив ошибку в коде при общении с мошенниками

  • 6.02.2025, 8:53
  • 2,150
Пенсионер в Барановичах спас свои деньги, допустив ошибку в коде при общении с мошенниками

Телефонные аферисты едва не лишили пенсионера 6000 рублей, но что-то пошло не так.

В Барановичах 76-летний мужчина едва не стал жертвой телефонных мошенников, но случайная ошибка спасла его сбережения. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представился консультантом салона связи. Он сообщил, что срок действия договора на услуги мобильной связи истек, и предложил продлить его. Мужчина согласился и предоставил персональные данные.

Позже раздался второй звонок — уже от «сотрудника Департамента финансовых расследований». Собеседник заявил, что предыдущий звонок был от мошенников и чтобы сохранить деньги, их нужно срочно перевести на безопасный счет.

Пенсионер снял около 6000 рублей и положил их в банкомат, после чего сообщил звонившему трехзначный код безопасности с обратной стороны карты. Однако при вводе цифр он допустил ошибку, из-за чего операция не завершилась, а деньги остались на счете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип