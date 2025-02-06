Пенсионер в Барановичах спас свои деньги, допустив ошибку в коде при общении с мошенниками 6.02.2025, 8:53

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Телефонные аферисты едва не лишили пенсионера 6000 рублей, но что-то пошло не так.

В Барановичах 76-летний мужчина едва не стал жертвой телефонных мошенников, но случайная ошибка спасла его сбережения. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представился консультантом салона связи. Он сообщил, что срок действия договора на услуги мобильной связи истек, и предложил продлить его. Мужчина согласился и предоставил персональные данные.

Позже раздался второй звонок — уже от «сотрудника Департамента финансовых расследований». Собеседник заявил, что предыдущий звонок был от мошенников и чтобы сохранить деньги, их нужно срочно перевести на безопасный счет.

Пенсионер снял около 6000 рублей и положил их в банкомат, после чего сообщил звонившему трехзначный код безопасности с обратной стороны карты. Однако при вводе цифр он допустил ошибку, из-за чего операция не завершилась, а деньги остались на счете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

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