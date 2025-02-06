Пощечина Алиева Путину Телеграм-канал «СерпомПо»

6.02.2025, 8:59

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Ильхам Алиев

Не слишком задавайся, «голый король».

История со сбитым самолетом «Азербайджанских авиалиний», желание Кремля «замотать вопрос» даже после оглашения предварительных итогов расследования, получило сегодня развитие.

Авторитарный правитель Азербайджана Алиев подписал указ об отправке Украине гуманитарной помощи в размере $1 млн по линии Министерства энергетики: «В связи с недавней ситуацией на Украине правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь украинскому народу. Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на основе дружбы и партнерства, базирующихся на соответствующих двусторонних документах».

Сравните это с риторикой начальства в России и его пропагандного охвостья («неонацисты», «киевский режим», «нелигитимный президент»).

Конечно, как говорил Алиев, Азербайджан и в прошлые голы оказывал помощь Украине (2022 - $17,6 млн, 2023-м - $7,6 млн для закупки и отправки электрического оборудования). Но дать миллион именно сейчас – это пощечина Кремлю в свете происходящего и в азербайджано-российских отношениях, и в контексте событий вокруг Украины.

Причем выделил немного, можно сказать, символическую сумму, чтобы и отношения с Путиным не разорвать и одновременно унизить. Не слишком задавайся, «голый король». Ты вздумал «дурочку валять» со сбитым самолетом? Тогда получай.

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