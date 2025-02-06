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«Песков должен закрыть рот и сидеть тихо»

  • 6.02.2025, 9:21
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«Песков должен закрыть рот и сидеть тихо»
Дмитрий Песков

У Путина серьезные проблемы с юридическим статусом.

В Кремле снова повторили свой нарратив, что Владимир Зеленский якобы «нелегитимный президент Украины». Так, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В СНБО ответили на заявления Пескова о «нелегитимности Зеленского». Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

В СНБО отметили, что кремлевского диктатора Путина нельзя считать легитимным президентом России.

Ведь последние так называемые выборы, которые состоялись весной 2024 года, проходили также и на временно оккупированных территориях Украины.

Коваленко отметил, что с международно-правовой точки зрения, выборы, которые проводят на оккупированных территориях, не могут считаться легитимными.

Он подчеркнул, что это нарушает международное право, Устав ООН, Женевские конвенции и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые признают Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью Украины.

Выборы на ВОТ, которые проводила страна-агрессор Россия, объявив Путина президентом по их результатам, имеют откровенные нарушения международного права, отметил руководитель ЦПД.

Он отметил, что принудительная интеграция оккупированных территорий в избирательный процесс другого государства является прямым нарушением суверенитета Украины.

«Фальсификация избирательного процесса – отдельная история. Поэтому последние выборы в России были нелегитимными, а Путин является нелегитимным президентом России. Поэтому Песков должен закрыть свой рот и сидеть максимально тихо», – резюмировал Коваленко.

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