Белоруска шокировала видео о новом сборе с зарплат 1 6.02.2025, 9:28

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Под роликом развернулись споры.

Белоруска записала и выложила в TikTok ролик, в котором она обратилась к «палаточникам» с предложением. Она выступает за то, чтобы начать «добровольно-принудительно» собирать из зарплат людей по два рубля. Женщина хочет, чтобы эти деньги шли на лечение больных детей, «так как государство не может вовремя помочь». Это предложение вызвало достаточно активное обсуждение: за три дня видео собрало около 700 комментариев, пишет «Зеркало».

На видео блогерша рассказала, что в TikTok ей постоянно попадаются ролики, в которых мамы больных детей просят помощи для своих малышей. Женщина отметила, что из-за такой ситуации страдают не только семьи, где есть такой ребенок, она плачет вместе с ними из-за безысходности, ведь «пары копеек», которые белоруска переводит адресно, очень мало. Это стало причиной ее обращения.

— Прошу вас о помощи тяжело больным деткам, которым требуется дорогостоящее лечение. Так как государство не может вовремя оказать эту помощь, да и вообще нет денег в казне, издайте закон: в добровольно-принудительном порядке делать вычеты из зарплат рабочих людей Беларуси в сумме два рубля, — предложила девушка.

В Беларуси сейчас из зарплаты работника вычитают подоходный налог в 13% и обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты в 1% (еще 34% перечисляет наниматель). Также могут отнимать и другие суммы (к примеру, профсоюзные взносы).

Тиктокерша добавила, что надо, чтобы был один фонд, куда бы стекались эти деньги. А во главе его надо поставить порядочного человека, который за каждую копейку будет вести отчет.

— Никто от этой суммы не обеднеет, а больные смогут получать своевременное лечение. <…> Давайте мы поможем. Если мы, беларусы, едины и если у нас мир, то пусть он будет добрым.

Под этим роликом развернулись споры. Кто-то из зрителей благодарил блогершу, люди сообщали, что готовы отчислять деньги даже из своих пенсий. Часть комментаторов написали, что если и вводить такой сбор, то с депутатов суммы надо брать побольше. Также были мнения, что очередной фонд им не нужен, да и не ясно, куда на самом деле пойдут собранные деньги.

Вот некоторые отзывы:

«Никто не против, я сама на телефон перевожу деньги таким деткам. А вы уверены, что когда начнутся вычеты, то эти деньги пойдут по назначению, а не осядут в карманах вверху стоящих?»

«Когда я адресно перечисляю деньги, то уверена в получении их именно нуждающимися. Но при образовании таких организаций мы будем оплачивать их содержание».

«А с депутатов по 20 рублей».

«Два рубля — это мало, надо 10 рублей. А с начальства — 50 рублей. Будет хорошо, я только за, это очень хорошая идея».

«У нас на предприятии собирали по три рубля на церковь. А вот про больных деток хоть бы кто заикнулся. Тишина».

«Никакие фонды я лично кормить не собираюсь. Помощь должна быть только адресной, тогда я знаю, на что пойдут мои нелегко заработанные деньги».

«Послушайте, ваши мужья, родственники не хотят работать, а я буду вам давать?»

«Я сочувствую и этим детям, и их родителям. На работе когда есть сбор, то всегда сдаю. Но на БРСМ — два рубля, Белорусский союз женщин — два рубля, Красный Крест, ОСВОД, на операции детям, сослуживцам… Считайте, сколько уже вышло. А у меня зарплата далеко не депутатская. У меня у самой дети, я ищу деньги, чтобы лечить их, кормить, одевать. Учить их надо, а сейчас все платное. Где на все взять денег? Почему вы не просите у депутатов каждый месяц по 1000 рублей вычетов для детей ввести? У них зарплаты дай бог каждому, они не обеднеют».

«Не надо делать такого. Открытие очередного фонда, где будет процветать коррупция, родственные связи и т. д. Разворуют все и будут решать, кому помочь, а кому — нет. У нас уже есть Минздрав, который отказывает таким деткам. Лучше по старинке — с каждого по нитке и голому рубашка».

«Смотрите в глаза реальности. Жестоко, но всем помочь нельзя, как бы это ни звучало. Помогает и государство, и люди, но возможности не безграничны».

«Объясните, что такое «добровольно-принудительно». Все, что я должна государству, я отдаю в виде налогов, остальное — это мое желание, позвольте мне самой выбирать, кому помогать».

Некоторые комментарии были такие острые, что блогерша записала в ответ на них еще несколько роликов на эту тему.

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