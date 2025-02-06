закрыть
6 февраля 2025, четверг, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дядя Сэм возвращается

1
  • Виталий Скойбеда
  • 6.02.2025, 9:33
  • 2,192
Дядя Сэм возвращается

Прошло всего 17 дней, а мир уже начинает меняться.

Трудно написать статью о Дональде Трампе. И личность сама по себе весьма неординарная. И биография его так наполнена событиями, что глаза разбегаются. И не у каждого пик жизни и свершений приходится на возраст, когда большинство сверстников уходят на покой и пишут мемуары о давно прошедших годах.

Сам я проходил периоды очарования им на первом сроке его президентства, надежду на масштабные изменения в мире в сторону здравого смысла и реализма «правый поворот», горечь от неспособности справиться с перехватом власти его противниками в 2020, тревогу от ряда его высказываний и умолчаний после февраля 2022, подозрений в стремлении к изоляционизму, который мог бы стать губительным для положения США в мире, удивления от способности подняться и снова выйти на политический ринг, восхищения поведением в момент покушения, смесь радости и изумления от победы на выборах, когда против него была развязана буквально информационная война в основных ДемСМИ страны, тревогу и надежду в ожидании вступления в должность.

И вот он вернулся.

И за 17 дней сделал то, на что при другом лидере, даже правом и даже республиканце — могли уйти годы, и то не все бы получалось.

Не стану перечислять то, чем заполнены все СМИ мира эти 17 дней. Лучше попытаюсь (раз уж это личное мнение) ответить по-своему на наиболее часто высказываемые в эти дни претензии, критику, вопросы и непонимание.

Итак.

Первое. «Почему сразу не с главного? Почему не с размаху по Кремлю, Пекину, Ирану? Что это за мелочность – Панаму нагнуть? Где тут величие?"

Отвечу аналогией из мира единоборств. Знаю, что часть моих читателей занимались и сразу поймут, о чем речь. Остальным хотя бы общетеоретическая часть.

Трамп пришел к управлению США, когда страна далеко не в лучшей форме. Организм силача отравлен токсинами левизны и воукизма, накопившимися за много лет последовательного самоотравления. Поражены все органы, включая мышцы, армию и разведку, нервную систему госслужбы, сознание, годами промывавшееся левой отравой, пищеварительную систему экономики, обросшую опухолями бессмысленных растрат и связанных с этим неоправданно высоких налогов.

Необходимо общее оздоровление организма, его детоксикация, прежде, чем приступать к действительно серьезной борьбе. Иначе можно не добиться результатов.

Второй момент – на теле гиганта есть незаживающие годами порезы и травмы, ослабляющие его. Это и огромный ежегодный приток нелегальных мигрантов, и связанный с этим криминал, многочисленные вооруженные банды, уносящая ежегодно сотни тысяч американских жизней наркоторговли. На это накладывается торговый дисбаланс, утечка в страны Азии хваленой американской промышленности, массовое воровство технологий.

Понятно, что эти раны надо хотя бы перебинтовать и залечить, прежде чем вступать в бой.

Ну и сам бой… В схватке с сильным противником оголтело бросающийся вперед боец, ставящий сразу на сильный удар в голову, очень рискует нарваться.

Опытные и умелые бойцы обычно стараются сначала измотать противника, сбить ему дыхание, обессилить тактикой тысячи порезов – и потом иногда даже не надо добивать нокаутом. Полностью измотанный противник сдается сам, на милость победителя.

На мой взгляд, Трамп в эти дни занимается именно этими тремя важнейшими вещами, абсолютно необходимыми для реализации планов America First.

Второе. «Что это за клоунада вообще? Какое присоединение Канады, зачем эта Гренландия, как можно в мире либертарианских пони вообще говорить о высоких пошлинах, что это за имитация деятельности и успехов, когда можно было спокойно обо всем договориться с «союзниками» – что Байден и делал?!"

Можно я не буду про успехи Байдена и последствия его договоренностей? Спасибо…

Теперь о самом «странном» – о Канаде.

Обостренная реакция с криками непонимания и возмущения очень понятна и объяснима психологически. Людям вообще свойственно принимать долговременные вещи за постоянные. И, если Канада не входит в состав США позавчера, вчера и сегодня – то так и будет вечно. Что этот Трамп себе выдумал?

Однако люди, которые больше в теме, более осторожны в высказываниях. Обструкция со стороны Трюдо превратилась в усиление охраны границы с канадской стороны, без санкций. Санкции только были продемонстрированы, как потенциальная возможность. Интересная, потому что 73% экспорта Канады, надо же, идет в США.

Кстати, Трюдо вообще хромая утка без шансов, скоро выборы. И интересный момент: идея о 51-м штате пользуется поддержкой 43% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет. Разумеется, путь не близкий. Препон масса. Что получится, неведомо. Но еще месяц назад про это вообще никому не приходило в голову даже спросить. А тут – 43% молодых. И всего под 30% по стране. Есть, с чем работать.

Ситуации с Мексикой, Колумбией, Панамой очевиднее. Мексика годами спокойно смотрела на транзит сотен тысяч мигрантов через свою территорию в США. Мексиканские силовики и бандиты кормились с нелегальных, но всем известных тарифов за пересечение Rio Grande: в среднем по 10000 долларов за голову. Поток именно нелегальных мигрантов из Мексики в США оценивается в 500000 за год. На 5 миллиардов долларов ежегодно наваривались теневые структуры Мексики, нанося ущерб США. Теперь этому приходит конец. Не знаю, насколько Трамп и американская миграционная служба готовы полностью вычерпать и выслать уже просочившихся нелегалов. Многие эксперты говорят, что в первую очередь вышлют криминал и персонажей с непонятными источниками доходов. Сельхозрабочих особо трогать не станут, ибо зачем? Пусть трудятся на благо пищепрома. Главное – перекрыть приток новых нелегалов. И наркотрафик с их участием.

Панаму необходимо было быстро привести в чувство и очистить от китайского ползучего проникновения. Сделано.

Левацкий президент Колумбии, бывший террорист из «М-19», боливарианец с марксистским уклоном, решил повыделываться, отказавшись принимать своих же граждан. Быстро и жестко вразумлен. Все правильно.

А что же с Данией и Гренландией? Дания союзник по НАТО и вообще уже не против увеличения американского военного присутствия. Но!

Гренландия чрезвычайно важна в долгосрочном противостоянии с амбициями Китая и РФ. Необходимые вложения для реализации американских проектов – сотни миллиардов долларов.

И это сегодня – Трамп президент США с волей и характером, а Дания не против. А послезавтра? Вот придет к власти какая-нибудь «Рабочая партия Дании и Гренландии», а президентом США окажется персонаж типа Джимми Картера, отдавшего Панамский канал, построенный на деньги США и ценой жизней многих американских граждан. И что? Огромные вложения и критически важная для страны инфраструктура в Гренландии окажутся перед угрозой «прошу на выход?» Нет, спасибо, надо что-то понадежнее. Трамп ищет.

Кстати, из приятного — уже понятно, что ни о каком примитивном «изоляционизме США» и речи нет в исполнении Трампа. Дядя Сэм проснулся от левой летаргии и беспомощности, переходит к активной деятельности. В наступление. Make America Great Again.

Любителям мифологии «многополярного мира» предлагаю подумать: эта любимая мантра Путина и ему подобных диктаторов означает «мир без правил». Потому что у каждого «полюса» свои, суверенно-скрепные. Что означает войну всех со всеми — холодную, горячую, экономическую, гибридную, информационную, религиозную, идеологическую. Со всеми вытекающими жертвами и разрушениями. Перманентно.

А тем, кто, наоборот, сокрушался, будто «США перестали поддерживать порядок в мире» – стоит подумать о том, что для этой важной функции надо быть не на 10% сильнее остальных, а в 10 раз. Как минимум. Тогда только шерифа будут уважать и слушаться. А не пытаться с ним спорить и противостоять.

В мире не может быть несколько шерифов, одновременно наставивших пушки друг на друга. Это был бы мир распоясавшегося беспредела. Что мы, в общем, и видим сегодня.

Но дядя Сэм возвращается.

И о самом главном на сегодня из происходящего в мире. Уже понятно, что никакого «слива и размена Украины» в исполнении Трампа не будет. Просто потому, что США не могут быть First и Great в мире, где Путины приходят к успеху.

Как именно и какими средствами дядя Сэм решит проблему с претендентом на роль нового Гитлера – смотрим.

Прошло всего 17 дней, а мир уже начинает меняться.

Виталий Скойбеда, rusmonitor.com

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип