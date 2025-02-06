Дядя Сэм возвращается 1 Виталий Скойбеда

6.02.2025, 9:33

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Прошло всего 17 дней, а мир уже начинает меняться.

Трудно написать статью о Дональде Трампе. И личность сама по себе весьма неординарная. И биография его так наполнена событиями, что глаза разбегаются. И не у каждого пик жизни и свершений приходится на возраст, когда большинство сверстников уходят на покой и пишут мемуары о давно прошедших годах.

Сам я проходил периоды очарования им на первом сроке его президентства, надежду на масштабные изменения в мире в сторону здравого смысла и реализма «правый поворот», горечь от неспособности справиться с перехватом власти его противниками в 2020, тревогу от ряда его высказываний и умолчаний после февраля 2022, подозрений в стремлении к изоляционизму, который мог бы стать губительным для положения США в мире, удивления от способности подняться и снова выйти на политический ринг, восхищения поведением в момент покушения, смесь радости и изумления от победы на выборах, когда против него была развязана буквально информационная война в основных ДемСМИ страны, тревогу и надежду в ожидании вступления в должность.

И вот он вернулся.

И за 17 дней сделал то, на что при другом лидере, даже правом и даже республиканце — могли уйти годы, и то не все бы получалось.

Не стану перечислять то, чем заполнены все СМИ мира эти 17 дней. Лучше попытаюсь (раз уж это личное мнение) ответить по-своему на наиболее часто высказываемые в эти дни претензии, критику, вопросы и непонимание.

Итак.

Первое. «Почему сразу не с главного? Почему не с размаху по Кремлю, Пекину, Ирану? Что это за мелочность – Панаму нагнуть? Где тут величие?"

Отвечу аналогией из мира единоборств. Знаю, что часть моих читателей занимались и сразу поймут, о чем речь. Остальным хотя бы общетеоретическая часть.

Трамп пришел к управлению США, когда страна далеко не в лучшей форме. Организм силача отравлен токсинами левизны и воукизма, накопившимися за много лет последовательного самоотравления. Поражены все органы, включая мышцы, армию и разведку, нервную систему госслужбы, сознание, годами промывавшееся левой отравой, пищеварительную систему экономики, обросшую опухолями бессмысленных растрат и связанных с этим неоправданно высоких налогов.

Необходимо общее оздоровление организма, его детоксикация, прежде, чем приступать к действительно серьезной борьбе. Иначе можно не добиться результатов.

Второй момент – на теле гиганта есть незаживающие годами порезы и травмы, ослабляющие его. Это и огромный ежегодный приток нелегальных мигрантов, и связанный с этим криминал, многочисленные вооруженные банды, уносящая ежегодно сотни тысяч американских жизней наркоторговли. На это накладывается торговый дисбаланс, утечка в страны Азии хваленой американской промышленности, массовое воровство технологий.

Понятно, что эти раны надо хотя бы перебинтовать и залечить, прежде чем вступать в бой.

Ну и сам бой… В схватке с сильным противником оголтело бросающийся вперед боец, ставящий сразу на сильный удар в голову, очень рискует нарваться.

Опытные и умелые бойцы обычно стараются сначала измотать противника, сбить ему дыхание, обессилить тактикой тысячи порезов – и потом иногда даже не надо добивать нокаутом. Полностью измотанный противник сдается сам, на милость победителя.

На мой взгляд, Трамп в эти дни занимается именно этими тремя важнейшими вещами, абсолютно необходимыми для реализации планов America First.

Второе. «Что это за клоунада вообще? Какое присоединение Канады, зачем эта Гренландия, как можно в мире либертарианских пони вообще говорить о высоких пошлинах, что это за имитация деятельности и успехов, когда можно было спокойно обо всем договориться с «союзниками» – что Байден и делал?!"

Можно я не буду про успехи Байдена и последствия его договоренностей? Спасибо…

Теперь о самом «странном» – о Канаде.

Обостренная реакция с криками непонимания и возмущения очень понятна и объяснима психологически. Людям вообще свойственно принимать долговременные вещи за постоянные. И, если Канада не входит в состав США позавчера, вчера и сегодня – то так и будет вечно. Что этот Трамп себе выдумал?

Однако люди, которые больше в теме, более осторожны в высказываниях. Обструкция со стороны Трюдо превратилась в усиление охраны границы с канадской стороны, без санкций. Санкции только были продемонстрированы, как потенциальная возможность. Интересная, потому что 73% экспорта Канады, надо же, идет в США.

Кстати, Трюдо вообще хромая утка без шансов, скоро выборы. И интересный момент: идея о 51-м штате пользуется поддержкой 43% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет. Разумеется, путь не близкий. Препон масса. Что получится, неведомо. Но еще месяц назад про это вообще никому не приходило в голову даже спросить. А тут – 43% молодых. И всего под 30% по стране. Есть, с чем работать.

Ситуации с Мексикой, Колумбией, Панамой очевиднее. Мексика годами спокойно смотрела на транзит сотен тысяч мигрантов через свою территорию в США. Мексиканские силовики и бандиты кормились с нелегальных, но всем известных тарифов за пересечение Rio Grande: в среднем по 10000 долларов за голову. Поток именно нелегальных мигрантов из Мексики в США оценивается в 500000 за год. На 5 миллиардов долларов ежегодно наваривались теневые структуры Мексики, нанося ущерб США. Теперь этому приходит конец. Не знаю, насколько Трамп и американская миграционная служба готовы полностью вычерпать и выслать уже просочившихся нелегалов. Многие эксперты говорят, что в первую очередь вышлют криминал и персонажей с непонятными источниками доходов. Сельхозрабочих особо трогать не станут, ибо зачем? Пусть трудятся на благо пищепрома. Главное – перекрыть приток новых нелегалов. И наркотрафик с их участием.

Панаму необходимо было быстро привести в чувство и очистить от китайского ползучего проникновения. Сделано.

Левацкий президент Колумбии, бывший террорист из «М-19», боливарианец с марксистским уклоном, решил повыделываться, отказавшись принимать своих же граждан. Быстро и жестко вразумлен. Все правильно.

А что же с Данией и Гренландией? Дания союзник по НАТО и вообще уже не против увеличения американского военного присутствия. Но!

Гренландия чрезвычайно важна в долгосрочном противостоянии с амбициями Китая и РФ. Необходимые вложения для реализации американских проектов – сотни миллиардов долларов.

И это сегодня – Трамп президент США с волей и характером, а Дания не против. А послезавтра? Вот придет к власти какая-нибудь «Рабочая партия Дании и Гренландии», а президентом США окажется персонаж типа Джимми Картера, отдавшего Панамский канал, построенный на деньги США и ценой жизней многих американских граждан. И что? Огромные вложения и критически важная для страны инфраструктура в Гренландии окажутся перед угрозой «прошу на выход?» Нет, спасибо, надо что-то понадежнее. Трамп ищет.

Кстати, из приятного — уже понятно, что ни о каком примитивном «изоляционизме США» и речи нет в исполнении Трампа. Дядя Сэм проснулся от левой летаргии и беспомощности, переходит к активной деятельности. В наступление. Make America Great Again.

Любителям мифологии «многополярного мира» предлагаю подумать: эта любимая мантра Путина и ему подобных диктаторов означает «мир без правил». Потому что у каждого «полюса» свои, суверенно-скрепные. Что означает войну всех со всеми — холодную, горячую, экономическую, гибридную, информационную, религиозную, идеологическую. Со всеми вытекающими жертвами и разрушениями. Перманентно.

А тем, кто, наоборот, сокрушался, будто «США перестали поддерживать порядок в мире» – стоит подумать о том, что для этой важной функции надо быть не на 10% сильнее остальных, а в 10 раз. Как минимум. Тогда только шерифа будут уважать и слушаться. А не пытаться с ним спорить и противостоять.

В мире не может быть несколько шерифов, одновременно наставивших пушки друг на друга. Это был бы мир распоясавшегося беспредела. Что мы, в общем, и видим сегодня.

Но дядя Сэм возвращается.

И о самом главном на сегодня из происходящего в мире. Уже понятно, что никакого «слива и размена Украины» в исполнении Трампа не будет. Просто потому, что США не могут быть First и Great в мире, где Путины приходят к успеху.

Как именно и какими средствами дядя Сэм решит проблему с претендентом на роль нового Гитлера – смотрим.

Прошло всего 17 дней, а мир уже начинает меняться.

Виталий Скойбеда, rusmonitor.com

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