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В Беларуси уже раскупили все билеты на первый февральский рейс в Оман

  • 6.02.2025, 9:46
В Беларуси уже раскупили все билеты на первый февральский рейс в Оман

Зимой температура воздуха составляет там не менее +25−26°С.

Чартерная программа «Белавиа» в Оман была анонсирована меньше месяца назад и уже проданы все билеты на первый рейс, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Первый рейс, который запланирован на 27 февраля, закрылся для продаж на прошлой неделе.

Как отмечают специалисты, в Омане качественный сервис, «отели мировых цепочек», отличные возможности для пляжного и экскурсионного отдыха, а также безупречная кухня и максимальная безопасность «на одном уровне, например, с Исландией».

Первый чартерный рейс из Минска отправится в оманскую Салалу 27 февраля.

«В Салале — прекрасная растительность с вечнозелеными кокосовыми и финиковыми пальмами, банановыми рощами, которые даже зимой делают курорт похожим на сказочный оазис. Все отели утопают в цветах и экзотической растительности, что неизменно приводит в восторг туристов. В окрестностях курорта находятся пещеры, водопады — рельеф необычайно интересный и богатый», — отметили в РСТО.

Местная кухня предлагает огромное количество вкусных морепродуктов. Февраль-март — как раз сезон ловли лобстеров в Салале.

Топ-5 самых популярных пляжных отелей Салалы по итогам продаж:

Fanar Hotel And Residences 5*

Salalah Rotana Resort 5*

Hilton Salalah Resort 5*

Crowne Plaza Resort Salalah 5*

The Club by Fanar 5*.

Топ-5 городских отелей с предоставлением трансфера и входа в пляжный клуб:

The Plaza Hotel & Resort Salalah 4*

Salalah International Hotel 3*

Belad Bont Resort 4*

Millennium Resort Salalah 5*

Salalah Gardens Hotel 4*.

Напомним, туры в Оман рассчитаны на 8−10 дней. Минимальная стоимость — 887 долларов, или около 3200 рублей на человека при размещении в двухместном номере. Большинство отелей предлагают питание по системе полупансион либо «все включено», но есть и варианты только с завтраками.

Для самого первого вылета, 27 февраля, тур в трехзвездочный отель Samharam Resor на 8 дней должен обойтись от 941 доллара (3360 рублей) на человека. Питание — полупансион.

Те же условия по питанию и продолжительности отдыха, но в пятизвездочном отеле Hilton Salalah Resort повышают стоимость тура до суммы от 1296 долларов (4627 рублей).

Если рассматривать питание «все включено», то цена путевки в отеле Fanar Hotel And Residences 5* стартует от 1697 долларов (6059 рублей).

Виза гражданам Беларуси не нужна при нахождении в стране не более 14 дней: правила въезда обновили в конце прошлого года. Высоким сезоном считается период с октября по май. В июне в этой части страны начинается сезон дождей, который привлекает туристов из близлежащих стран. При этом довольно жаркая погода стоит на курорте на протяжении всего года. Зимой температура воздуха составляет не менее +25−26°С, а летом она нередко достигает +40°С.

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