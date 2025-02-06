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Партизаны проникли на территорию зенитного ракетного полка в Подмосковье

  • 6.02.2025, 9:50
  • 1,884
Партизаны проникли на территорию зенитного ракетного полка в Подмосковье

Опубликованы фото.

Представители украинского подполья смогли попасть на территорию 606-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. Он расположен в Московской области недалеко от столицы страны-агрессора.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.

Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые «предназначаются для отражения ударов в воздушном пространстве».

«На вооружении находятся установки С-400 «Триумф» и С-300ПМ», - уточнили партизаны.

Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото

В движении рассказали, что по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте «участились проверки». Дело в том, что беспилотники долетали до Московской области.

«Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины», - добавили в «АТЕШ».

Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.

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