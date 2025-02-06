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Бревно в глазу Лукашенко

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 6.02.2025, 9:53
  • 3,532
Бревно в глазу Лукашенко

Тот случай, когда не лишним было бы взглянуть на себя в зеркало.

«Жители Латвии жалуются, что не могут найти работу с достойной зарплатой. К концу 2024 года без работы оставались более 46 тысяч латвийцев».

Лукашенковская пропаганда ретранслирует публикации российских прокремлевских коллег о «тяжелой» жизни наших соседей.

Поиск соринок в чужом глазу — излюбленное занятие любой пропаганды. В основном потому, что таким образом можно на какое-то время отвлечь всеобщее внимание от собственных проблем.

А в нашем случае таких «бревен» наберется на не один лесовоз. Начнем с достойной зарплаты.

В той же Латвии с 1 января 2025-го минимальная зарплата до выплаты налогов выросла с 700 до 740 евро. Это, на минуточку, всего на 10 евро меньше средней зарплаты в Беларуси.

В отличие от наших соседей, в Беларуси все сложнее узнать реальные цифры, об уровне безработицы становится известно из документов, которые раздобыли хакеры. И вот какое совпадение: среднесписочная численность работников в нашей стране в 2024-м по сравнению с 2023-м уменьшилась на 43 тысячи человек.

У нас по-прежнему увольняют больше, чем трудоустраивают. И ситуация становится все тревожней. Если в 2023-м власти включили 23 района страны из 118 в число «проблемных», то в 2024-м в число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда вошли уже 46 районов.

Еще один важный момент — как становятся безработными в «вымирающей» Латвии и в «процветающей» Беларуси. Любопытно было бы узнать, сколько из тех 46 тысяч безработных в Латвии оказались без работы из-за лайка в соцсетях или подписи за одного из кандидатов на очередных выборах?

Можно ли представить себе ситуацию в сегодняшней Литве или Эстонии, когда спецслужбы принуждают директора предприятия лишить работы важных и эффективных сотрудников, чья «вина» лишь в том, что они имеют отличное от официального мнение?

И еще одна новость, о которой вряд ли расскажет БЕЛТА. По данным Службы занятости Литвы, число прибывших и трудоустроенных белорусов с 2022-го увеличилось на 33,6 тыс. человек — почти в четыре раза.

Как говорится, комментарии излишни.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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